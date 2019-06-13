Скандал на конкурсе "Мисс Украина": одна из участниц оказалась сестрой директора

Коллаж РБК-Украина

Марина Киосе высказалась касательно своего участия в конкурсе

Комитет национального конкурса красоты "Мисс Украина" объявил третью десятку финалисток, среди которых самой обсуждаемой стала Марина Киосе - родная сестра директора конкурса. Об этом информируют ФАКТЫ.

Как уверяет Марина, для нее самой такой шаг стал вызовом. Она подала документы на участие втайне от своей сестры и потому в честности отбора сомневаться, по ее словам, не стоит.

Также девушка отметила, что ее всегда сравнивают со старшей сестрой, однако клеймо "двойника успешной и красивой Вики" ее не устраивает.

"Ни разу в жизни мне не помогли эти родственные связи! Даже, скорей, наоборот - с меня всегда и везде был больший спрос и завышенные требования. Поэтому я пошла на кастинг данного конкурса, ничего не сказав своей семье", - заявила Марина.

Финалистка утверждает, что это для нее единственный шанс доказать всем и своей семье, что она абсолютно самостоятельная отдельная личность, которая имеет право выйти из тени популярности своей сестры.

Марина Киосе (фото: instagram.com/marinakiose)

К слову, фаны сомневаются натуральности ее пухлых губ и груди, хотя одесситка опровергает факты хирургического вмешательства в свою внешность и обещает в качестве доказательства на своей странице в соцсетях выложить соответствующее видео и свои детские фото.

Напомним, что международные авиалинии Украины (МАУ) попали в скандал из-за пассажирки самолета, известного харьковского диджея (DJ Aurika) Анны Денчук.

Ранее мы также писали о том, что в Борисполе "забыли" 30 пассажиров - самолет улетел без них.