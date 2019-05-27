Самолет улетел без вас: в Борисполе "забыли" 30 пассажиров

МАУ попала в скандал (коллаж: РБК-Украина)

В МАУ утверждают, что подобная ситуация случилась впервые

Международные авиалинии Украины угодили в очередной скандал после того, как в воскресенье, 26 мая, 30 пассажиров, летящих из Лондона в Одессу с пересадкой в Киеве, не смогли попасть на борт самолета. Об этом сообщила пассажир рейса Aleksandra Korovnyk на своей Facebook-странице.

По словам девушки, она вовремя пришла на регистрацию рейса № PS055, который должен был вылететь из Борисполя в Одессу в 19:35.

После того как она и еще десятки пассажиров прошли регистрацию и сели в автобус, их "покатали по полю" и вернули обратно в терминал. Водитель вышел и заявил: "Все выходим обратно, самолет без вас улетел".

Люди начали паниковать и скандалить, не веря в то, что такое возможно.

"Когда начинаем ругаться к нам таки выходят, но предложить ничего не могут, собирают списки, сколько человек осталось в аэропорту. Выходит представитель компании, самолетов на сегодня больше нет, на завтра в самолетах нет мест..." - пишет Александра.

Девушка рассказывает, что обратилась в службу поддержки МАУ. Ей перезвонили и сказали - не знают, что делать, поскольку такого никогда не было.



МАУ попала в скандал - в Борисполе забыли пассажиров (скрин: facebook.com/a.korovnyk)

Причем, были такие пассажиры, родственники которых улетели на этом самолете. А им пришлось добираться до места назначения на автобусе.

МАУ попала в скандал - в Борисполе забыли пассажиров (скрин: facebook.com/a.korovnyk)

А система показала, что все "забытые" на самом деле улетели в этом самолете. Об этом пишет еще один пострадавший пассажир Евгений Бабенко. Мужчина также цитирует представителя МАУ, который сообщил, что ЧП произошло из-за обслуживающей компании "Аэрохендлинг".

"На данный момент, всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы", - пишет Евгений.

А тем пассажирам, которые не захотели ехать в атобусе, предложили рейс на понедельник на 15:30 с поселением в гостиницу "Лигея" в Борисполе.

В компании "Аэрохендлинг" Евгению сообщили, что причиной сбоя стало состояние здоровья сотрудника компании, у которого случился микроинсульт.

МАУ попала в скандал - в Борисполе забыли пассажиров (скрин: facebook.com/Aviation of Ukraine)

Пользователи сети шокированы подобным происшествием. Они оставляют большое количество комментариев.

Вот честно, сколько еще таких случаев должно произойти чтобы люди перестали быть мазохистами и перестали летать МАУ.

Я боюсь лететь МАУ. Уже вторая жесть за день. Что у них происходит?

Кто МАУ летает из Лондона в Одессу? Ну вот кто? То что МАУ конченная компания - это было понятно 19 лет назад. Летайте LOT или Austrian Airlines. Все просто.

МАУ попала в скандал - в Борисполе забыли пассажиров (скрин: facebook.com/a.korovnyk)

Напомним, недавно MARUV получила ответ от Международных украинских авиалиний после того, как опубликовала видео с рассказом о том, как ее обокрали в аэропорту "Борисполь"

Ранее сообщалось, что МАУ внедряет новые правила перевозки багажа для пассажиров.

Кроме того, недавно были названы самые проблемные аэропорты в Украине.