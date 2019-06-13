Скандал на конкурсі "Міс Україна": одна з учасниць виявилася сестрою директора

Колаж РБК-Україна

Марина Кіосе висловилася щодо своєї участі в конкурсі

Комітет національного конкурсу краси "Міс Україна" оголосив третю десятку фіналісток, серед яких найбільш обговорюваною стала Марина Кіосе - рідна сестра директора конкурсу. Про це інформують ФАКТИ.

Як запевняє Марина, для неї самої такий крок став викликом. Вона подала документи на участь потай від своєї сестри і тому в чесності відбору сумніватися, за її словами, не варто.

Також дівчина зазначила, що її завжди порівнюють зі старшою сестрою, проте клеймо "двійника успішної і красивої Вікі" її не влаштовує.

"Ні разу в житті мені не допомогли ці родинні зв'язки! Навіть, скоріше, навпаки - з мене завжди і скрізь був більший попит і завищені вимоги. Тому я пішла на кастинг даного конкурсу, нічого не сказавши своїй сім'ї", - заявила Марина.

Фіналістка стверджує, що це для неї єдиний шанс довести всім і своїй сім'ї, що вона абсолютно самостійна окрема особистість, яка має право вийти з тіні популярності своєї сестри.

Марина Кіосе (фото: instagram.com/marinakiose)

До речі, фани сумніваються у натуральності її пухких губ і грудей, хоча одеситка спростовує факти хірургічного втручання і обіцяє в якості доказу на своїй сторінці в соцмережах викласти відповідне відео і свої дитячі фото.

Нагадаємо, що міжнародні авіалінії України (МАУ) потрапили в скандал через пасажирку літака, відомої харківської діджейки (DJ Aurika) Ганни Денчук.

Раніше ми писали про те, що у Борисполі "забули" 30 пасажирів - літак полетів без них.