МАУ снова оскандалилась: украинскую звезду сняли с самолета

МАУ попала в скандал (фото: РБК-Украина)

МАУ вновь удивила пассажиров своим сервисом

Международные авиалинии Украины (МАУ) попали в скандал из-за пассажирки самолета, известного харьковского диджея (DJ Aurika) Анны Денчук. Харьковчанку сняли с самолета за то, что в аэропорту не было современного терминала, чтобы оплатить вторую единицу ручной клади. Об этом девушка рассказала на своей Facebook-странице.

Анна пишет, что должна была лететь утренним рейсом Рига-Киев-Харьков. Она вовремя пришла на посадку, заранее онлайн сделала check-in. Но когда пришла на стойку регистрации с рюкзаком и маленьким чемоданом, оказалось, что за вторую единицу клади нужно доплатить 15 евро.

"Не проблема их заплатить, проблема в том что касса находиться в самом начале аэропорта, это надо пройти снова паспортный контроль на выход в город, туда бежать около 15 минут, а обратно еще больше по времени!" - возмущается Анна.

Когда же девушка предложила заплатить Apple Pay, оказалось, что у компании нет такого терминала.

"И меня из-за этого ссадили с самолета. Моему возмущению просто небыло предела", - пишет DJ Aurika.

МАУ угодила в громкий скандал из-за музыканта (скрин: facebook.com/anna.denchyk)

Пользователи сети активно комментируют ситуацию, поддерживая пострадавшую девушку.

Этот просто дно, последний раз на 5 часов задержали рейс.

Ну... мамуля, это с..ка МАУ..ЛЯ.

А что вы хотели за эти деньги? Рюкзачек в чемодан и бежать никуда не надо...

МАУ угодила в громкий скандал из-за музыканта (скрин: facebook.com/anna.denchyk)

Ранее сообщалось, что компания МАУ обманула двух пассажиров на крупную денежную сумму.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Борисполе "забыли" 30 пассажиров - самолет улетел без них.

К слову, недавно Международные авиалинии оскандалились из-за известного музыканта.