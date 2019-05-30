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Скандал с исчезновением серверов СНБО: сеть "взорвалась" фотожабами


Исчезновение серверов с ситуационной комнаты СНБО украинцы высмеяли в сети

Александр Данилюк заявил, что из ситуативной комнаты СНБО исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. В своем видеообращении он рассказал, что еще месяц назад на всех стенах висели большие экраны, подключенные к серверам, которые находились за стеной. Сейчас же их нет. 

Это заявление главы СНБО спровоцировало настоящий скандал. Некоторые пользователи сети, среди которых много активистов и чиновников, считают, что преемник Александра Турчинова поспешил с выводами и не разобрался в ситуации, заявляя, что серверы якобы похитили. Дело в том, что техника была арендована экс-президентом Петром Порошенко за свои личные средства, а по окончании каденции он вернул ее арендодателю. По крайней мере, так сказал бывший спикер гаранта Святослав Цеголко. Но многие юзеры не верят в это и солидарны с Данилюком.

А тем временем за исчезновение серверов с секретной информацией из АП взялось Государственное бюро расследований. Чем разрешится скандал - мы узнаем уже в скором будущем. 

А пока украинцы в социальных сетях публикуют забавные и уморительные фотожабы, в которых показывают свое виденье пропажи серверов и мониторов из ситуативной комнаты СНБО. Styler собрал для вас самые лучшие коллажи.

 

Исчезновение серверов с ситуационной комнаты СНБО высмеяли в фотожабах (соцсети)

Некоторые юзеры смеются над такой "развивающей игрой для детей дошкольного возраста".

"Помоги Саше найти сервер", - гласит надпись под фотожабой.

Исчезновение серверов с ситуационной комнаты СНБО высмеяли в фотожабах (twitter.com/r2d2251)

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в веселом фото показал, как он "не отрывается" от людей. Пользователи соцсетей очень эмоционально отреагировали на пост гаранта.

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