ГБР расследует исчезновение серверов с секретной информацией из АП

Фото: директор ГБР Роман Труба (РБК-Украина)

Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия

Следователи ГБР начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами администрации президента Украины серверов с секретной информацией. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщал, что вся техника для ситуационной комнаты в помещении администрации президента была арендована за счет Порошенко и соответственно возвращена арендодателю.

Как известно, вчера новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией. Данилюк отметил, что еще месяц назад, на всех стенах висели большие мониторы, которые были подключены к серверам.

"Все было снято во время смены власти. Такая получилась "цивилизованная" смена власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принималось решение во время совещаний. И во время этих совещаний очень часто использовалась информация из секретных источников. Информация попадала через защищенные каналы связи к этой комнате", - отметил Данилюк.