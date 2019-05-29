Зеленский показал, как "не отрывается" от людей (фото)

Зеленский показал, как ест шаурму (Коллаж РБК-Украина)

Пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на пост Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, на которой он вместе с Андреем Богданом, Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком находится на одной из заправок и ест шаурму. Известно, что Владимир Зеленский собирался посетить 28 мая шахту "Лесная" во Львовской области, где из-за обвала породы погибли два шахтера.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую. #ШаурмаТакШаурма", - так подписал фотографию Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский показал украинцам, что он вместе с народом (facebook.com/zelenskiy95)

Пользователи социальной сети отреагировали на фотографию президента Украины. Некоторые поддержали его желание не отрываться от обычных людей, а некоторые раскритиковали фотографию Зеленского.

Президент должен быть ближе к народу. Шаурма – всего лишь еда быстрого приготовления, которая доступна каждому. Данным фото Владимир хотел показать, что несмотря на свой статус – он, в первую очередь, обычный человек. Такой, как мы с Вами. Не всем дано это понять.

Тут не в шаурме дело. Просто Владимир, как и другие простые люди, перехватил что-то на лету, ведь ему некогда ездить по фешенебельным ресторанам с эскортом, в сопровождении батальона вышибал. Это не тот случай. А шаурма, или хот-дог, гамбургер – нет разницы. Суть в другом.

Чем проще, тем лучше. Слава Богу, на иконах себя, любимого не изображает.

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Мдаа, если эффективность Президента оценивается фоткой с шаурмой, то походу приехали. Весело, креативно и минус 1,4 млрд долларов. Катимся в пропасть дальше.

А можно фото, где вы работаете, а не травите байки?

На здоровье! Приятного аппетита! А как там наши пленные? Как дела с МВФ? Что делается в Карпатах? Нам тоже интересно.

Нормальные люди обходят точки, где готовят шаурму, стороной. Украинцы нового поколения выбирают здоровую еду.

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Обама в МакДональдсе обедал с семьей, и небо на землю не падало. Пусть хоть булку с кефиром ест. Приятного аппетита. Абы не воровали.

Ну класс. Следующим постом докажите, пожалуйста, что у вас унитаз не золотой и с пищеварением все в порядке. И еще у меня есть вопрос. Вы только один голодный? А то вас четверо, а шаурма почему-то одна. А…понимаю…обнищание. Шаурма на четырех.

Владимир Александрович, рейтинг шаурмы взлетел, я думаю, на несколько порядков. Владельцы просто обязаны Вам и всей Вашей команде давать шаурму бесплатно!

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, куда переедет Администрация президента Украины Владимира Зеленского.

А также рассказывали о том, что в Болгарии запретили предвыборный ролик из-за Зеленского.