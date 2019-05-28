ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Порошенко объяснили, куда делись сервера с ситуационной комнаты СНБО

Новости » Политика    28.05.2019 - 22:15
У Порошенко объяснили, куда делись сервера с ситуационной комнаты СНБО
Фото: Турчинов в ситуаційній комнате (facebook.com/oleksandr.turchynov)

Технику арендовал Порошенко и после завершения полномочий возвратил арендодателям

Вся техника для ситуационной комнаты в помещении Администрации президента была арендована за собственный счет Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Об этом заявил в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Он подчеркнул, что никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только в режиме онлайн.

"Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой. Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами", - написал Цеголко.

У Порошенко объяснили, куда делись сервера с ситуационной комнаты СНБО

На заявление новоназначенного секретаря СНБО Александра Данилюк о том, что из ситуационной комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией, отреагировал и его предшественник Александр Турчинов.

Он отметил, что Данилюк в своем видео не объяснил на видео подробно, где происходит съемка.

"Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме", - написал Турчинов. У Порошенко объяснили, куда делись сервера с ситуационной комнаты СНБО

Напомним, сегодня Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

После этого Данилюк записал видеообращение из ситуационной комнаты СНБО заявив, что во время передачи власти исчезла вся техника.

Данилюк назначен секретарем СНБО Кремль использует Портнова для дискредитации не Порошенко, а Украины, - Арьев
Новости Украины Порошенко ПетрСНБОАлександр Данилюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь