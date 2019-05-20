Скандал на Евровидении: продюсер победителя оправдался за ошибку

Евровидение 2019 завершилось грандиозным финалом, который состоялся в субботу, 18 мая, в израильском Тель-Авиве. К сожалению, не обошлось и без скандалов - победу Дункана Лоуренса хотели аннулировать, поскольку его песня Arcade нарушила правила конкурса. Но недавно продюсер нидерландца оправдался за ошибку.

Напомним, Дункан Лоуренс выступал под номером 12. Его номер был довольно скромным - исполнитель, фортепиано и его искренняя исповедь о сложных отношениях с первой любовью - песня "Arcade".

Дело в том, что победная песня Лоуренса уже была им прилюдно спета еще в 2017 году. А правила конкурса гласят, что к Евровидению допускаются лишь песни, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года (то есть 2018. - Ред.).

Евровидение 2019 - Дункан Лоуренс исполняет Arcade в 2017 году (видео: YouTube/Nelly BlaiseTV)

Продюссер Лоуренса Воутер Харди рассказал о песне, которая принесла его подопечному победу на Евровидении. Он признал, что песня не нова, но отметил, что над ней работали долгих два года. И с тех пор, как Дункан исполнил ее на том студенческом шоу, она сильно видоизменилась. Об этом сообщает голландское издание "Algemeen Dagblad".

"Мы прошли весь путь с Arcade... От разных темпов к совершенно другому ключу", - подчеркнул Харди.

Также продюсер отметил, что формально правила конкурса не были нарушены, ведь единоразовое исполнение песни вживую не может считаться официальным релизом.

Евровидение 2019 - Дункан Лоуренс исполняет Arcade в финале конкурса (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Напомним, Верка Сердючка зажгла в гранд-финале Евровидения 2019 - украинская звезда исполнила хит "Toy" Нетты Барзилай, "порвавший" Евровидение и мировые чарты в прошлом году.

Также сообщалось, что на выступлении Мадонны на Евровидении произошел странный инцидент.