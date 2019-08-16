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Скандал в детском приюте на Закарпатье: воспитатели и медсестра избивают детей

STYLERЖизнь    16.08.2019 - 14:17
Скандал в детском приюте на Закарпатье: воспитатели и медсестра избивают детей
На Закарпатье воспитатели жестоко издеваются над детьми в приюте (Коллаж РБК-Украина)

Дети признались волонтерам, что их бьют и сексуально домогаются

В поселке Батево Береговского района, в детском приюте разгорелся грандиозный скандал. Воспитанники детского дома рассказали волонтерам, которые приехали к ним с подарками, что педагоги и медсестра постоянно над ними издеваются, бьют, в качестве наказания не выпускают в туалет и заставляют чистить унитазы зубными щетками.

Волонтеры обратились к правоохранительным органам и в приют была назначена соответствующая проверка. Кроме того, было заведено дело о ненадлежащем исполнении обязательств по охране жизни и здоровье детей.

На Закарпатье воспитатели избивают детей в детском приюте (YouTube/Uzh Inform)

Медсестре и воспитателю детского приюта было сообщено о подозрении по ч.1 ст.137. В ходе проверки и проведения следствия, было установлено, что дети, которые покинули приют на несколько дней без разрешения руководства, были физически наказаны по возвращению.

Также установлено, что из этого приюта регулярно сбегают дети, так как там над ними постоянно издеваются и регулярно избивают.

Кроме того, дети сообщили, что местный работник пристает к несовершеннолетним девочкам и предлагает им спать вместе с ним.

Исполняющая обязанности заведующей приюта Марта Шелемба отрицает все обвинения и говорит, что девочки специально наговаривают на работников приюта, чтобы заставить их делать то, что они хотят.

Она добавила, что дети ведут себя отвратительно, обзывают воспитателей нецензурными словами, бросаются карандашами и бумагой. Воспитатели также опровергают все обвинения и говорят, что это дети к ним относятся агрессивно.

Заведующая приютом для детей считают, что дети специально наговаривают на воспитателей (YouTube/Телеканал Sirius)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинка продала девочку в одесский бордель.

А также рассказывали о том, что украинцев возмутила бесчеловечная выходка директора приюта.

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