Скандал у дитячому притулку на Закарпатті: вихователі і медсестра б'ють дітей

На Закарпатті вихователі жорстоко знущаються над дітьми у притулку (Колаж РБК-Україна)

Діти зізналися волонтерам, що їх б'ють і сексуально домагаються

У селищі Батьово Берегівського району, в дитячому притулку, розгорівся грандіозний скандал. Вихованці дитячого будинку розповіли волонтерам, які приїхали до них з подарунками, що педагоги і медсестра постійно над ними знущаються, б'ють, в якості покарання не випускають до туалету і змушують чистити унітази зубними щітками.

Волонтери звернулися до правоохоронних органів і до притулку була призначена відповідна перевірка. Крім того, було заведено справу про неналежне виконання зобов'язань щодо охорони життя та здоров'я дітей.

На Закарпатті вихователі б'ють дітей в дитячому притулку (YouTube/Uzh Inform)

Медсестрі і вихователю дитячого притулку було повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 137. В ході перевірки і проведення слідства, було встановлено, що діти, які покинули притулок на кілька днів без дозволу керівництва, були фізично покарані по поверненню.

Також встановлено, що з цього притулку регулярно тікають діти, оскільки там над ними постійно знущаються і регулярно б'ють.

Крім того, діти повідомили, що місцевий працівник чипляється до неповнолітніх дівчаток і пропонує їм спати разом з ним.

Виконуюча обов'язки завідувачки притулку Марта Шелемба заперечує всі звинувачення і каже, що дівчатка спеціально наговорюють на працівників притулку, щоб змусити їх робити те, що вони хочуть.

Вона додала, що діти ведуть себе огидно, обзивають вихователів нецензурними словами, кидаються олівцями і папером. Вихователі також спростовують всі звинувачення і кажуть, що це діти до них ставляться агресивно.

Завідуюча притулком для дітей вважають, що діти спеціально наговорюють на вихователів (YouTube/Телеканал Sirius)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українка продала дівчинку в одеський бордель.

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