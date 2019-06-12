Скандал с блондинкой-мажоркой в партии Зеленского получил продолжение

В списки партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду включили никому не известную 25-летнюю дочь бизнесмена Ирину Панченко. Девушка числилась под номером 73 в проходной сотне. После публикации в СМИ некоторых фактов из биографии, а также провокативной фотосессии Ирины, ее исключили из предвыборного списка партии, пишет "Страна".

Об этом сообщили в пресс-службе партии. Там подтвердили, что Ирины Панченко больше нет в списке.

Ирина Панченко (фото: strana.ua)

О девушке известно то, что она дочь бизнесмена Сергея Панченко. Окончила юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко.

Ирину Панченко часто видят в элитных ресторанах и караоке-барах, куда она заезжает на "Бентли", чтобы провести время в компании 15-20 подруг.

Ирина Панченко (фото: strana.ua)

Пользователи сети неоднозначно восприняли такую новость. Кое-кто говорит, мол, "пусть бы была, хоть смотреть приятно", а некоторые поддерживают Зеленского за умение исправлять ошибки. Впрочем большинство комментаторов отнеслись с юмором к подобными ротациям.

Жалко - красивая девушка. Я бы за нее голосовал!

Да будет проклят тот день, когда я села за баранку "Бентли" и завела собачку... Подумала Ира.

Это провал - с такими списками.

Зеленский молодец. Зашкварился - исправился. Такого раньше никто не делал.

Волнуюсь за государство. Кто же законы будет принимать, если исключают из списка лучших людей?

Напомним, пьяный заместитель прокурора Черкасской области устроил дебош в ресторане - он размахивал пистолетом и пытался помочиться на девушек.

Ранее мы также писали о том, что известная телеведущая заматерилась в прямом эфире, когда обсуждала с Евгением Кошевым Святослава Вакарчука.

К слову, мы сообщали, что в кортеже Зеленского появился еще один, шестой автомобиль.