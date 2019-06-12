Скандал з блондинкою-мажоркою в партії Зеленського отримав продовження

Перед виборами у Верховну Раду партії представили свої списки
У списки партії "Слуга народу" на вибори у Верховну Раду внесли нікому не відому 25-літню дочку бізнесмена Ірину Панченко. Дівчина значилася під номером 73 в прохідній сотні. Після публікації в ЗМІ деяких фактів з біографії, а також провокативної фотосесії Ірини, її виключили з передвиборного списку партії, пише "Страна".
Про це повідомили в прес-службі партії. Там підтвердили, що Ірини Панченко більше немає в списку.
Ірина Панченко (фото: strana.ua)
Про дівчину відомо те, що вона дочка бізнесмена Сергія Панченка. Закінчила юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка.
Ірину Панченко часто бачать в елітних ресторанах і караоке-барах, куди вона заїжджає на "Бентлі", щоб провести час в компанії 15-20 подруг.
Ірина Панченко (фото: strana.ua)
Користувачі мережі неоднозначно сприйняли таку новину. Дехто каже, мовляв, "хай би була, хоч дивитися приємно", а деякі підтримують Зеленського за вміння виправляти помилки. Втім більшість коментаторів поставилися з гумором до подібних ротацій.
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