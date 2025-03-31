Скандал з Алхім та її одруженим "ексом": як "сповідь коханки" спровокувала запеклі суперечки в мережі

Нещодавній скандал, який розгорівся навколо блогерки Анни Алхім, яка показала одруженого колишнього, викликав неабиякі обговорення. Хтось став на бік дружини, якій зрадили, а хтось підтримав коханку, яка наважилася про це публічно розповісти.
Що кажуть юзери про Алхім, її одруженого "екса" та жінку, яка несподівано стала популярною через скандал зі зрадами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Нагадаємо, 30 березня Алхім, яка до цього казала, що мала стосунки з одруженим чоловіком та навіть просила, аби той пішов від дружини, нарешті його розсекретила.
Коли блогерка виклала допис, в якому вперше показала чоловіка, з яким перебувала у стосунках, це миттєво стало однією з найбільш обговорюваних тем в соцмережах. Пост зібрав понад 75 тисяч лайків (звичайні публікації Алхім зазвичай збирають 7-40 тисяч "сердечок").
Але юзерів цікавило не лише те, з ким саме зустрічалася Алхім. Багатьом закортіло подивитися на жінку, якій зраджував ексобранець блогерки. І тому сторінка Дар'ї (дружина Костянтина) стала дуже популярною. За добу на неї підписалося приблизно 40 тисяч юзерів.
І під фото Алхім та Валеуліної розгорілися справжні баталії. Так, на сторінці блогерки коментатори підтримують її рішення публічно розповісти про стосунки з одруженим. Хтось навіть каже, що сама Алхім "ні в чому не винна", адже "просто шукала своє щастя". Також там чимало критики, особливо на адресу Алхім та її колишнього.
А під дописами Дар'ї коментатори або порівнюють її з Анною, або підтримують, або ж радять кинути чоловіка-зрадника й шукати когось гідного. Втім, знайшлися навіть "креативники", які спробували монетизувати цей скандал. Так, інтернет-магазини просто в коментарях рекламують свій товар та навіть обіцяють знижки за "тематичними" промокодами, такими як "Костік", "Козел", "Коханка" і так далі.
Нагадаємо, колишній Алхім - співзасновник нвестиційно-промислової групи "AES Group". Також Валеулін очолював наглядову раду футбольного клубу "Металіст 1925". А у серпні 2023 року він припинив фінансову підтримку клубу. Відомо, що у чоловіка є донька, яку від нього народила його дружина Дар'я.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: дописи з Instagram Алхім та дружини Костянтина Валеуліна.