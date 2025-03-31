Скандал с Алхим и ее женатым "эксом": как "исповедь любовницы" спровоцировала жаркие споры в сети

Недавний скандал, который разгорелся вокруг блогера Анны Алхим, которая показала женатого бывшего, вызвал нешуточные обсуждения. Кто-то стал на сторону жены, которой изменили, а кто-то поддержал любовницу, которая решилась об этом публично рассказать.
Что говорят юзеры об Алхим, ее женатом "эксе" и женщине, которая неожиданно стала популярной из-за скандала с изменами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Напомним, 30 марта Алхим, которая до этого говорила, что у нее были отношения с женатым мужчиной и даже просила, чтобы тот ушел от жены, наконец его рассекретила.
Когда блогерша выложила пост, в котором впервые показала мужчину, с которым находилась в отношениях, это мгновенно стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Публикация собрала более 75 тысяч лайков (обычные публикации Алхим обычно собирают 7-40 тысяч "сердечек").
Но юзеров интересовало не только то, с кем именно встречалась Алхим. Многим захотелось посмотреть на женщину, которой изменял экс-избранник блогерши. И поэтому страница Дарьи (жена Константина) стала очень популярной. За сутки на нее подписалось примерно 40 тысяч юзеров.
И под фото Алхим и Валеулиной разгорелись настоящие баталии. Так, на странице блогерши комментаторы поддерживают ее решение публично рассказать об отношениях с женатым. Кто-то даже говорит, что сама Алхим "ни в чем не виновата", ведь "просто искала свое счастье". Также там немало критики, особенно в адрес Алхим и ее бывшего.
А под постами Дарьи комментаторы или сравнивают ее с Анной, или поддерживают, или же советуют бросить мужа-предателя и искать кого-то достойного. Впрочем, нашлись даже "креативщики", которые попытались монетизировать этот скандал. Так, интернет-магазины просто в комментариях рекламируют свой товар и даже обещают скидки по "тематическим" промокодам, такими как "Костик", "Козел", "Любовница" и так далее.
Напомним, бывший Алхим - соучредитель инвестиционно-промышленной группы "AES Group". Также Валеулин возглавлял наблюдательный совет футбольного клуба "Металлист 1925". А в августе 2023 года он прекратил финансовую поддержку клуба. Известно, что у мужчины есть дочь, которую от него родила его жена Дарья.
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При написании материала использовались следующие источники: сообщения из Instagram Алхим и жены Константина Валеулина.