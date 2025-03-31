Скандал с Алхим и ее женатым "эксом": как "исповедь любовницы" спровоцировала жаркие споры в сети

Реакция украинцев на "исповедь" Алхим

Напомним, 30 марта Алхим, которая до этого говорила, что у нее были отношения с женатым мужчиной и даже просила, чтобы тот ушел от жены, наконец его рассекретила.

Пост Алхим (скриншот)

Когда блогерша выложила пост, в котором впервые показала мужчину, с которым находилась в отношениях, это мгновенно стало одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Публикация собрала более 75 тысяч лайков (обычные публикации Алхим обычно собирают 7-40 тысяч "сердечек").

Но юзеров интересовало не только то, с кем именно встречалась Алхим. Многим захотелось посмотреть на женщину, которой изменял экс-избранник блогерши. И поэтому страница Дарьи (жена Константина) стала очень популярной. За сутки на нее подписалось примерно 40 тысяч юзеров.

Сообщение жены Валеулина (скриншот)

И под фото Алхим и Валеулиной разгорелись настоящие баталии. Так, на странице блогерши комментаторы поддерживают ее решение публично рассказать об отношениях с женатым. Кто-то даже говорит, что сама Алхим "ни в чем не виновата", ведь "просто искала свое счастье". Также там немало критики, особенно в адрес Алхим и ее бывшего.

Под заметкой блогера пользователи пишут:

"Этот мир сошел с ума. Одна бл***т и рассказывает как изменяла, а в комментариях тысячи женщин прямо поддерживают бля****о. Еще остались вопросы, почему Украина лидер среди разводов? Если у женщин такие кумиры, то эти женщины не пригодны для здоровой жизни в семье. Они просто не заслуживают ее"

"Я в шоке от количества поддерживающих женщин. Что поддерживать? Взаимоотношения с женатым мужчиной, у которого растет дочь? Ведь она узнает. Получит травму. Она будет ненавидеть до конца жизни и будет права. Сравниваете одну женщину с другой, как товар на полке. К тому же, одна любовница, другая жена. Зачем жениться, и пусть бы гулял. А так... Больше всего не понимаю этого поступка от женщины, которой изменил муж. Но. Есть карма"

"А "мужчинка" так себе. Что жена, что Алхим, могли бы и получше найти. Комбайнер какой-то из гаража"

"Анюта, ты лучшая. Люди любят тебя за правду"

"Любовница - это VIP-абонемент к счастью, но с ограниченным сроком действия - она не разрушает брак. Она лишь напоминает, что там уже давно нет любви. Я за Аню, жену не жалко совсем - "терпила", ей бы к психологу походить, и выставить "масика" за дверь".

А под постами Дарьи комментаторы или сравнивают ее с Анной, или поддерживают, или же советуют бросить мужа-предателя и искать кого-то достойного. Впрочем, нашлись даже "креативщики", которые попытались монетизировать этот скандал. Так, интернет-магазины просто в комментариях рекламируют свой товар и даже обещают скидки по "тематическим" промокодам, такими как "Костик", "Козел", "Любовница" и так далее.

На странице жены Валеулина комментаторы также пишут:

"Сейчас много говорят о культе эгоизма, и меня особенно удивило, сколько поддержки получила Алхим - даже от женщин, которые имеют семьи. Куда катится этот мир? Неужели традиционные ценности окончательно теряют смысл?"

"Для меня разочарование, что женщины хейтят женщину и поддерживают женщину, которая популяризирует спать с чужими мужчинами и топит там за свою "правду". Хотя сама такой опыт переживала. Я не понимаю, что, блин, с вами не так, дамочки?"

"Такой женщине Костя изменял с Алхим??? Это как быть женатому на Львице, а иметь любовницей собаку Чау-чау"

"Имейте достоинство, от таких мужчин надо уходить и не оглядываться"

"В комментариях претензии к Алхим, что влезла в семью, претензии к Даше, что терпит... Претензий нет только к Константину".

Напомним, бывший Алхим - соучредитель инвестиционно-промышленной группы "AES Group". Также Валеулин возглавлял наблюдательный совет футбольного клуба "Металлист 1925". А в августе 2023 года он прекратил финансовую поддержку клуба. Известно, что у мужчины есть дочь, которую от него родила его жена Дарья.

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