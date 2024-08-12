"Живи з покинутими". Слава Камінська видала брудні секрети та "вколола" Алхім

Екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська влаштувала скандал. Вона публічно заговорила про інтриги і натякнула на блогерку Анну Алхім.

Чому Камінська "наїхала" на колишню подругу та які брудні таємниці вона видала, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Що написала співачка

Камінська раптово заговорила про те, що всі люди рано чи пізно вмирають. І вона помре не "від ковида, а від підлості".

"Я тебе не чіпаю, живи з покинутими. Носимо ношене, *бемо кинуте. Був би нормальний, я б точно не пішла би. І досить пробивати за того, хто тобі явно не світить. Ти підібрала того, хто навіть мені не належав. І тобі досі не належить", - написала Слава.

При цьому співачка не називала імен. Вона лише заявила, що якийсь чоловік щотижня їй дзвонить, через що вона має проблеми з обранцем.

Камінська влаштувала скандал (скриншоти)

Після цього співачка назвала жінку, до якої звернулася, "вівцею". Слава натякнула, про кого йдеться. Вона написала, що "рудий їй не личить". Також Камінська просить, щоб її опонентка передала загадковому чоловікові "послання".

Stories Слави з "НеАнгелів" (скриншоти)

Примітно, що зовсім недавно Алхім, яка вже неодноразово публічно скандалила з Камінською, змінила колір волосся. І якщо раніше скандальна блогерка була брюнеткою, то тепер її шевелюра "заграла" рудими відтінками.

Алхім перефарбувала волосся (скриншот)

До того ж зовсім недавно блогерка намагалася зачепити якусь Олю. Вона публікувала Stories, в яких жартувала, що навела на неї "пристріт". А справжнє ім'я Слави Камінської - Ольга.

Сама Алхім поки що ніяк не відреагувала на випад колишньої подруги. Чи дійсно Слава намагалася зачепити саме її - поки що залишається загадкою.

Скандали між Алхім та Камінською - що відомо

Блогерка та співачка знайомі вже багато років. Анна прославилася завдяки кліпу на пісню "Сережа", яку виконували "НеАнгели". Після цього вона швидко розкрутила блог та стала популярною.

Блогерка в кліпі "Сережа" (скриншот)

Однак у 2023 році між Алхім та співачкою розгорівся конфлікт. Слава публічно звинуватила блогерку в тому, що та нібито закрутила роман із її колишнім чоловіком - пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Сама Алхім відповіла на закиди співачки в одному з інтерв'ю. Вона заявила, що Камінська для неї "померла".

"Ми зрозуміли з нею одна одну. Там нема з ким розмовляти. І нема про що. У мене навіть немає бажання говорити. Ми говорили з нею. У цьому конфлікті я не винна. Слава щось там собі придумала. Це не так. Це неправда. Вона собі щось накрутила", - стверджувала Анна.