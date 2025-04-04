Скандал з Алхім та її одруженим "ексом": дружина бізнесмена різко відповіла на закиди хейтерів

"Моя відповідь на всі запитання для вас! Я в житті не могла уявити, що коли-небудь буду записувати таке відео з поясненнями про особисте життя. Але обставини та інші люди вирішили за мене", - зазначила вона у підписі до відео.

На відео вона вирішила пояснити свою позицію.

"Ви хотіли почути від мене правду? Хотіли почути, чи боляче мені? Чи я ридаю?! Чому не кричу про розлучення? Або навпаки, чому не виправдовую чи не вибачаю?" - риторично запитала вона.

Далі Дар'я Валеуліна продовжила і зазначила, що вона саме та дружина, про яку говорять усі медіа та інтернет.



Дар'я Валеуліна (фото: instagram.com/dk_lv)

"Так, я саме та дружина, яка набула широкого розголосу в TikTok та Instagram. Останніми днями я отримала тисячу коментарів і повідомлень, зокрема з вашою підтримкою. Дякую вам за це", - наголосила вона.

Водночас на неї звалилася і величезна кількість критики.

"Але я бачу, що полилося на мене дуже багато хейту, а також пліток. Моя правда в тому, що я ніколи в житті не хотіла опинитися в епіцентрі такого скандалу. Не хотіла, щоб це набуло широкого розголосу. Не хотіла, щоб усе моє особисте було в такий спосіб вивалено на загальний розгляд і осуд. Публічність - це взагалі не моя історія", - зазначила Валеуліна.

Також вона сказала, що нікому не дозволить ображати та принижувати її та її сім'ю, зокрема чоловіка Костянтина.

"Я точно знаю, що залишуся вірною собі та своїм принципам. І хоча ця ситуація змінила мене, але те, що в мене є всередині, такий мій стрижень, він залишається зі мною. Цього в мене не забрати ніяким хейтом чи хайпом", - наголосила вона.

"Я просто хочу дати собі час. Мені дійсно потрібен час", - підсумувала вона.

Що відомо про скандал з Алхім

Кілька днів тому блогерка Анна Алхім вирішила "злити" в мережу свого екскоханого, з яким була у стосунках два роки. Вона розповіла, що в її житті було багато одружених чоловіків, але ніколи не стояло питання розлучення. А саме з цим чоловіком були настільки сильні почуття, що вона хотіла, щоб він розлучився і був із нею.

Ним виявився Костянтин Валеулін - співзасновник інвестиційно-промислової групи AES Group і колишній голова наглядової ради ФК "Металіст 1925". Відомо, що він перебуває у шлюбі з жінкою, яку звати Дар'я, і має доньку.

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли цю новину. Хтось став на бік дружини, яку зрадили, а хтось підтримав коханку, яка наважилася про це публічно розповісти.



Костянтин Валеулін із дружиною та донькою (фото: facebook.com/valeulin.kostyantyn)