Скандал с Алхим и ее женатым "эксом": жена бизнесмена резко ответила на упреки хейтеров

"Мой ответ на все вопросы для вас! Я в жизни не могла представить, что когда-нибудь буду записывать такое видео с объяснениями о личной жизни. Но обстоятельства и другие люди решили за меня", - отметила она в подписи к видео.

На видео она решила объяснить свою позицию.

"Вы хотели услышать от меня правду? Хотели услышать, больно ли мне? Или я рыдаю?! Почему не кричу про развод? Или наоборот, почему не оправдываю или не извиняю?" - риторически спросила она.

Далее Дарья Валеулина продолжила и отметила, что она именно та жена, о которой говорят все медиа и интернет.



Дарья Валеулина (фото: instagram.com/dk_lv)

"Да, я именно та жена, которая получила широкую огласку в TikTok и Instagram. В последние дни я получила тысячу комментариев и сообщений, в том числе с вашей поддержкой. Спасибо вам за это", - подчеркнула она.

В то же время на нее свалилось огромное количество критики.

"Но я вижу, что полилось на меня очень много хейта, а также сплетен. Моя правда в том, что я никогда в жизни не хотела оказаться в эпицентре такого скандала. Не хотела, чтобы это получило широкую огласку. Не хотела, чтобы все мое личное было таким образом вывалено на общее рассмотрение и осуждение. Публичность - это вообще не моя история", - отметила Валеулина.

Также она сказала, что никому не позволит обижать и унижать ее и ее семью, в том числе мужа Константина.

"Я точно знаю, что останусь верной себе и своим принципам. И хотя эта ситуация изменила меня, но то, что у меня есть внутри, такой мой стержень, он остается со мной. Этого у меня не отнять никаким хейтом или хайпом", - подчеркнула она.

"Я просто хочу дать себе время. Мне действительно нужно время", - подытожила она.

Что известно про скандал с Алхим

Несколько дней назад блогерша Анна Алхим решила "слить" в сеть своего экс-возлюбленного, с которым была в отношениях два года. Она рассказала, что в ее жизни было много женатых мужчин, но никогда не стоял вопрос развода. А именно с этим мужчиной были настолько сильные чувства, что она хотела, чтобы он развелся и был с ней.

Им оказался Константин Валеулин - соучредитель инвестиционно-промышленной группы AES Group и бывший председатель наблюдательного совета ФК "Металлист 1925". Известно, что он состоит в браке с женщиной, которую зовут Дарья, и имеет дочь.

Пользователи сети неоднозначно восприняли эту новость. Кто-то стал на сторону жены, которой изменили, а кто-то поддержал любовницу, которая решилась об этом публично рассказать.



Константин Валеулин с женой и дочкой (фото: facebook.com/valeulin.kostyantyn)