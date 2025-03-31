Скандал з Алхім та її одруженим "ексом": як "сповідь коханки" спровокувала запеклі суперечки в мережі

Нещодавній скандал, який розгорівся навколо блогерки Анни Алхім, яка показала одруженого колишнього , викликав неабиякі обговорення. Хтось став на бік дружини, якій зрадили, а хтось підтримав коханку, яка наважилася про це публічно розповісти.

Що кажуть юзери про Алхім, її одруженого "екса" та жінку, яка несподівано стала популярною через скандал зі зрадами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Реакція українців на "сповідь" Алхім

Нагадаємо, 30 березня Алхім, яка до цього казала, що мала стосунки з одруженим чоловіком та навіть просила, аби той пішов від дружини, нарешті його розсекретила.

Допис Алхім (скріншот)

Коли блогерка виклала допис, в якому вперше показала чоловіка, з яким перебувала у стосунках, це миттєво стало однією з найбільш обговорюваних тем в соцмережах. Пост зібрав понад 75 тисяч лайків (звичайні публікації Алхім зазвичай збирають 7-40 тисяч "сердечок").

Але юзерів цікавило не лише те, з ким саме зустрічалася Алхім. Багатьом закортіло подивитися на жінку, якій зраджував ексобранець блогерки. І тому сторінка Дар'ї (дружина Костянтина) стала дуже популярною. За добу на неї підписалося приблизно 40 тисяч юзерів.

Допис дружини Валеуліна (скріншот)

І під фото Алхім та Валеуліної розгорілися справжні баталії. Так, на сторінці блогерки коментатори підтримують її рішення публічно розповісти про стосунки з одруженим. Хтось навіть каже, що сама Алхім "ні в чому не винна", адже "просто шукала своє щастя". Також там чимало критики, особливо на адресу Алхім та її колишнього.

Під дописом блогерки юзери пишуть:

"Цей світ зійшов з розуму. Одна бл***є і розказує як зраджувала, а в коментарях тисячі жінок прямо підтримують бля****о. Ще залишилися питання, чому Україна лідер серед розлучень? Якщо в жінок такі кумири, то ці жінки не придатні для здорового життя в сімʼї. Вони просто не заслуговують на нього"

"Я в шоці від кількості жінок, що підтримують. Що підтримувати? Взаємини з одруженим чоловіком, у якого росте дочка? Адже вона дізнається. Матиме травму. Вона ненавидітиме до кінця життя і матиме рацію. Порівнюєте одну жінку з іншою, як товар на полиці. До того ж одна коханка, друга дружина. Нащо одружуватися, і хай би гуляв. А так.. Найбільше не розумію цього вчинку від жінки, якою зрадив чоловік. Але. Є карма"

"А "чоловічок» так собі. Що дружина, що Алхім, могли б і краще знайти. Комбайнер якийсь з гаража"

"Анюта, ти найкраща. Люди люблять тебе за правду"

"Коханка - це VIP-абонемент до щастя, але з обмеженим терміном дії - вона не руйнує шлюб. Вона лише нагадує, що там уже давно немає любові. Я за Аню, дружину не шкода зовсім - "тєрпіла", їй би до психолога походити, і виставити "масіка" за двері".

А під дописами Дар'ї коментатори або порівнюють її з Анною, або підтримують, або ж радять кинути чоловіка-зрадника й шукати когось гідного. Втім, знайшлися навіть "креативники", які спробували монетизувати цей скандал. Так, інтернет-магазини просто в коментарях рекламують свій товар та навіть обіцяють знижки за "тематичними" промокодами, такими як "Костік", "Козел", "Коханка" і так далі.

На сторінці дружини Валеуліна коментатори також пишуть:

"Зараз багато говорять про культ егоїзму, і мене особливо здивувало, скільки підтримки отримала Алхім - навіть від жінок, які мають сім’ї. Куди котиться цей світ? Невже традиційні цінності остаточно втрачають сенс?"

"Для мене розчарування, що жінки хейтять жінку та підтримують жінку, яка популяризує спати з чужими чоловіками та топить там за свою "правду". Хоча сама такий досвід переживала. Я не розумію, що, блін, з вами не так, пані?"

"Такій жінці Костя зраджував з Алхім??? Це ніби бути одруженому на Левиці, а мати коханкою собаку Чау-чау"

"Майте гідність, від таких чоловіків треба йти й не озиратися"

"У коментарях претензії до Алхім, що влізла в сім'ю, претензії до Даші, що терпить... Претензій немає лише до Костянтина".

Нагадаємо, колишній Алхім - співзасновник нвестиційно-промислової групи "AES Group". Також Валеулін очолював наглядову раду футбольного клубу "Металіст 1925". А у серпні 2023 року він припинив фінансову підтримку клубу. Відомо, що у чоловіка є донька, яку від нього народила його дружина Дар'я.

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