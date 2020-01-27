А где Скабеева? Гончаренко жестко потроллил российского пропагандиста в ПАСЕ

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко резко осадил российского журналиста, который начал приставать к нему с вопросами в кулуарах ПАСЕ. Как отмечается на Telegram-канале Pavlovsky News, Гончаренко вступил в словесную перепалку с пропагандистом Кремля после вопроса о том, почему украинская делегация вернулась в ПАСЕ после бойкота.

Народный депутат Украины от "ЕС" и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко ответил, что украинская сторона будет оспаривать возвращение российской делегации, так как эта страна нарушила все международные нормы, принципы и правила организации.

"Украинская делегация обещала бойкот летней сессии. А больше она ничего не обещала. В октябре мы не направили свою делегацию сюда, потому что, действительно, на 70-летии ПАСЕ вместе с делегацией страны-агрессора, которая убивает людей, аннексирует чужие территории и нарушает права человека как в своей стране, так и во всех остальных, делать было нечего. Ну а дальше надо все равно продолжать работать. Нельзя же бросить эту площадку, чтобы здесь только вы и всякие слуцкие-толстые вели пропаганду", - резко ответил Гончаренко.

В ответ российский журналист традиционно задал вопрос об обстреле мирного населения на Донбассе, но нардеп жестко отпарировал.

"Украинцы не стреляли по Донбассу. Донбасс –это украинская территория. Если вы не знаете, кто там был, то мы вам сообщим. А скажите только, где Скабеева? Что ж вы один без ваших? Вы скучный, она веселее вас", - посмеялся с пропагандиста Гончаренко.

Однако российский журналист не успокоился и заявил украинскому депутату о связи украинских националистов с нацистской Германией.

"Очень приятно, что "Россия 1" уже ссылается на ЦРУ. Скоро вы будете ссылаться на СБУ. Сегодняшние нацисты – это Российская Федерация и Путин! Вы – сегодняшние гитлеровцы и фашисты. Вы убиваете людей в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, в том числе, к сожалению, в Украине. Вы - Геббельс ТВ, самые классические пропагандисты! Можете пойти и получить свой пирожок, премию в 300 рублей за то, что вы –иуды!" – жестко ответил Гончаренко.

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