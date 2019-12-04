Зеленский "послал" главную пропагандистку Кремля в прямом эфире (видео)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Зеленский, по мнению пропагандистов, оказался "страшно деликатным человеком"

Владимир Зеленский пообщался с топ-пропагандисткой Кремля Ольгой Скабеевой по телефону. Все произошло в эфире программы "60 минут", в которой постоянно чернят Украину.

Второй ведущий пропагандистского шоу и супруг Скабеевой Евгений Попов сказал, что они взяли "справочник с телефонами всех президентов Украины", промотали Ющенко и Януковича. В этом месте Попов неуместно пошутил, сказав, что у Януковича оказался код +7 (код РФ).

Скабеева на громкой связи позвонила якобы Зеленскому. Она извинилась за то, что беспокоит его. В трубке был слышен характерный для президента Украины голос с хрипотцой, но с неприсущим ему московским "аканьем".

С первой фразы стало понятно, что на втором конце линии не Владимир Зеленский, а человек, имитирующий его голос не учень достоверно.

"Зеленский" сказал, что всегда прерывается для звонка, мол, вдруг что призошло. Но так как у них ничего не произошло "ни с вашими близкими, ни родными", то он продолжит разговор с коллегами.

Таким образом, "президент" мягко послал пропагандистку, бросив трубку.

Скабеева сказала, что вот такой у них состоялся "номандский формат". При этом пропагандистка назвала Зеленского страшно деликатным и весьма тактичным человеком.

"Владимир Александрович, это не розыгрыш, звонила действительно я, и мы очень хотим записать с вами интервью", - сказала Скабеева, понадеявшись на нормализацию российско-украинских отношений.

Скабеева поговорила с "Зеленским" (видео: YоuTube/Россия 24))