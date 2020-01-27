А де Скабеева? Гончаренко жорстко потролив російського пропагандиста в ПАРЄ

Народний депутат України Олексій Гончаренко різко осадив російського журналіста, який почав приставати до нього з питаннями в кулуарах ПАРЄ. Як наголошується у Telegram-каналі Pavlovsky News, Гончаренко вступив у словесну перепалку з пропагандистом Кремля після запитання про те, чому українська делегація повернулася в ПАРЄ після бойкоту.

Народний депутат України від "ЄС" і член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко відповів, що українська сторона буде оскаржувати повернення російської делегації, бо ця країна порушила всі міжнародні норми, принципи та правила організації.

"Українська делегація обіцяла бойкот літній сесії. А більше вона нічого не обіцяла. У жовтні ми не направили свою делегацію сюди, тому що, дійсно, на 70-річчі ПАРЄ разом з делегацією країни-агресора, яка вбиває людей, анексує чужі території та порушує права людини у своїй країні, так і у всіх інших, робити було нічого. Ну а далі треба все одно продовжувати працювати. Не можна ж кинути цю площадку, щоб тут тільки ви та всякі слуцькі-товсті вели пропаганду", - різко відповів Гончаренко.

У відповідь російський журналіст традиційно поставив питання про обстріл мирного населення на Донбасі, але нардеп жорстко відрізав.

"Українці не стріляли по Донбасу. Донбас - це українська територія. Якщо ви не знаєте, хто там був, то ми вам повідомимо. А скажіть, де Скабеєва? Що ж ви один без ваших? Ви нудний, вона веселіше вас", - посміявся з пропагандиста Гончаренко.

Проте російський журналіст не заспокоївся і заявив українському депутату про зв'язки українських націоналістів з нацистською Німеччиною.

"Дуже приємно, що "Росія 1" вже посилається на ЦРУ. Скоро ви будете посилатися на СБУ. Сьогоднішні нацисти – це Російська Федерація і Путін! Ви – сьогоднішні гітлерівці та фашисти. Ви вбиваєте людей в Африці, на Близькому Сході, у Східній Європі, в тому числі, на жаль, в Україні. Ви - Геббельс ТБ, самі класичні пропагандисти! Можете піти та отримати свій пиріжок, премію в 300 рублів за те, що ви - юди!" – жорстко відповів Гончаренко.

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