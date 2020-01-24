Нардеп Гончаренко о поездке в Давос: летал за свой счет

Фото: Алексей Гончаренко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гончаренко сообщил, что летал на Всемирный экономический форум за свой счет

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Всемирный экономический форум в Давосе посещал за свой счет. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передае т РБК-Украина.

"Я ездил в Давос за свой счет. Жил в часе езды от Давоса, потому что в самом Давосе стоимость проживания за ночь – от 2 тысяч евро. Такого себе позволить, конечно, не могу. Перелет делал с пересадками, чтобы сэкономить, и добирался в сам Давос уже поездом и автобусом", – написал Гончаренко.

Напомним, что украинская делегация в Давосе составляла более 30 нардепов.

Как писало РБК-Украина, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не направлял народных депутатов в Давос на ежегодное заседание Всемирного экономического форума и их поездки не будут оплачиваться из госбюджета

По информации журналистов, большинство депутатов могли приехать в Швейцарию при спонсорской поддержке фонда украинского олигарха Виктора Пинчука.