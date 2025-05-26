Сивий і з бородою: як змінився головний герой "Доктора Хауса" (фото)

Г’ю Лорі запам’ятався глядачам у ролі саркастичного генія Грегорі Хауса, і для багатьох ця роль досі залишається його головною в кар'єрі. Та з моменту виходу серіалу минуло вже чимало років.

Як зараз виглядає зірка “Доктора Хауса” - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Гʼю Лорі потрапив у каст “Доктора Хауса” майже випадково: свої проби він записав десь за кордоном, на ходу, й блискуче підробив американський акцент.

Відео так вразило творців шоу, що вони одразу ж погодилися взяти його на головну роль - і навіть не підозрювали, що насправді він не американець, а британець.

Роль цинічного генія без білого халата змінила життя актора: Лорі здобув два “Золоті глобуси” і навіть орден Британської імперії.

Кадр з серіалу "Доктор Хаус"

Проте слава мала свою ціну - вісім років щільних зйомок виснажили його настільки, що після завершення серіалу він майже зник з екранів.

Увесь цей час Гʼю надавав перевагу родинному затишку - проводив дні з дружиною Джо Грін, синами Чарльзом і Вільямом та донькою Ребеккою.

За цей час Лорі кардинально змінився: 65-річний актор посивів, став укладати бунтівне волосся назад, а на обличчі з’явилася довга борода.

Його вже не впізнати з першого погляду, але шарм і глибина погляду - ті самі. І саме в такому образі він повертається - але вже не як лікар.

Гʼю Лорі (скріншот)

На Apple TV готується гучна премʼєра - серіал The Wanted Man ("Розшукуваний чоловік"), і Лорі в ньому грає зовсім іншу, темнішу роль.

Його герой Фелікс Кармайкл - голова могутнього кримінального синдикату, який двадцять років тримав під контролем цілу імперію.

Проєкт обіцяє бути стильним і драматичним: над серіалом працює Джордж Кей, сценарист "Люпена" та "Убиваючи Єву", а в акторському складі - Тандіве Ньютон, Джина Маккі, Фінн Вайтгед. Дата премʼєри поки не відома.

Кадр з серіалу "Авеню 5"