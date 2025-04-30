Ніколи не пізно! 5 акторів, які підкорили Голлівуд у зрілому віці

Голлівуд - це місце, де юність часто вважається головною валютою. Проте деякі актори довели, що справжній талант не має вікових обмежень. Їхній шлях до великого екрану був не блискавичним, а довгим і часто тернистим.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять акторів, яким вдалося вийти на голлівудську арену тоді, коли багато хто вже завершує кар’єру.

Джуді Денч

Хоча Джуді Денч довгі роки вважалася зіркою британського театру, кінокар'єра насправді розпочалася для неї досить пізно - акторка дебютувала на великому екрані, коли їй було вже 60. Кадр з фільму "Вбивство у "Східному експресі"

У 1995 році вона вперше з’явилася в кіно як агент "М" у 17-му фільмі про Джеймса Бонда - "Золоте око". З того моменту Джуді стала справжньою легендою Голлівуду, отримала сім номінацій на "Оскар" і перемогла в 1999 році за роль у фільмі "Закоханий Шекспір".

Емманюель Ріва

Французька актриса Емманюель Ріва стала відомою на міжнародній арені лише у 2012 році, коли зіграла головну роль у фільмі "Любов" режисера Міхаеля Ханеке. У 85 років вона стала найстаршою актрисою, номінованою на "Оскар" за найкращу жіночу роль. Емманюель Ріва (фото: Вікіпедія)

Хоча статуетку акторка не отримала, її внесок у кіно був визнаний на найвищому рівні.

Кетрін Джустен

Кетрін Джустен не одразу обрала акторську професію - у молоді роки вона працювала медсестрою в психіатричній лікарні. Лише у 42 роки вона вперше вийшла на сцену аматорського театру. Кадр з серіалу "Вітчайдушні домогосподарки"

З того часу акторство стало її головною справою. Джустен поступово здобувала визнання в Голлівуді, і до 72 років встигла зіграти понад 130 ролей. Її талант відзначили двома преміями "Еммі".

Рікардо Монтальбан

Мексиканський актор Рікардо Монтальбан довгий час не міг отримати справді знакову роль. Його прорив стався у 70-х, коли він зіграв харизматичного ведучого шоу "Острів фантазій". Кадр з фільму "Зоряний шлях"

Але справжню популярність актор здобув у 62 роки - тоді він зіграв антагоніста Хана у фільмі "Зоряний шлях 2: Гнів Хана", і саме ця роль стала найвідомішою в його кар'єрі. Образ культового лиходія досі згадують фанати наукової фантастики.

Марго Мартіндейл

Протягом багатьох років Марго була талановитою актрисою, яка виконувала ролі другорядних персонажів, залишаючись при цьому в тіні слави. Хоча вона не була широко відомою, критики високо оцінювали її роботу в таких проєктах, як "Закон і порядок", "Вбивчий відділ" та фільм "Крихітка на мільйон".

Справжнє визнання до Мартіндейл прийшло у 2010 році, коли вона почала зніматися в серіалі "Правосуддя" - на той час актрисі було вже 60 років. Ця роль стала її ключовим досягненням у кар'єрі. Марго Мартіндейл (фото: Вікіпедія)