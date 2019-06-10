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Ситуация ухудшается: появилась новая информация о состоянии Алибасова


Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы спасти Алибасову жизнь

Состояние известного продюсера Бари Алибасова, который несколько дней тому назад получил сильное отравление средством для прочистки труб, начало стремительно ухудшаться.

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке. Врачи делают все возможное, чтобы его остановить, но ситуация достаточно тяжелая.

Кроме того, содержание гемоглобина в крови Алибасова упало до критического уровня в 80 г/л. Продюсер до сих пор находится в коме, хотя медики ввели его в медикаментозную кому всего на двое суток, чтобы стабилизировать его состояние. Он должен был уже давно прийти в себя, но прошло уже четыре дня, а Алибасов за это время только один раз открыл глаза и спросил о том, где находится его кот.

Бари Алибасов в больнице (скрин: YouTube/росСМИ)

"Все, что удалось узнать у одного из медиков: вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то уже никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", - сообщили в российском Telegram-канале "Только никому" со ссылкой на источники в больнице.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сын Бари Алибасова рассказал о состоянии своего отца. Он признался, что у продюсера возникли серьезные осложнения после отравления и это может иметь очень печальные последствия.

А также мы рассказывали о том, что коллеги Бари Алибасова не верят в случайное отравление и надеются, что следствие разберется в том, откуда взялся очиститель для труб на кухне в офисе.  

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