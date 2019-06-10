ru
ua

Ситуація погіршується: з'явилася нова інформація про стан Алібасова


Лікарі намагаються зробити все можливе, щоб врятувати життя Алібасову

Стан відомого продюсера Барі Алібасова, який кілька днів тому отримав сильне отруєння засобом для прочищення труб, почав стрімко погіршуватися.

У Алібасова почалася внутрішня кровотеча в шлунку. Лікарі роблять все можливе, щоб її зупинити, але ситуація досить важка.

Крім того, вміст гемоглобіну в крові Алібасова впав до критичного рівня 80 г/л. Продюсер досі перебуває в комі, хоча медики ввели його в медикаментозну кому всього на дві доби, щоб стабілізувати його стан. Він повинен був вже давно прийти в себе, але минуло вже чотири дні, а Алібасов за цей час лише один раз відкрив очі і запитав про те, де знаходиться його кіт.

Барі Алібасов у лікарні (скрін: YouTube/росСМИ)

"Все, що вдалося дізнатися в одного з медиків: найімовірніше, Алібасов, якщо і вийде зі сну, то вже ніколи не зможе ковтати з причини важкої поразки стравоходу", - повідомили в російському Telegram-каналі "Тільки нікому" з посиланням на джерела в лікарні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що син Барі Алібасова розповів про стан свого батька. Він зізнався, що у продюсера виникли серйозні ускладнення після отруєння і це може мати дуже сумні наслідки.

А також ми розповідали про те, що колеги Барі Алібасова не вірять у випадкове отруєння і сподіваються, що слідство розбереться в тому, звідки взявся очищувач для труб на кухні в офісі.

Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про незаконне збагачення У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи
Читати всі новини