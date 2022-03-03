Ситуация в Сумах прямо сейчас: что происходит в городе

Сумы и область стали одним из самых горячих направлений с момента вторжения российских войск на территорию Украины 24 февраля. В городе ежедневно идут уличные бои, райцентры, пгт и села обстреливаются оккупантами, по улицам пытается прорваться вражеская техника. Однако Сумщина уже который день сопротивляется наступлению.

О том, что сейчас происходит в Сумах и области - в текстовом онлайне РБК-Украина.

19:56 По информации главы военной администрации Дмитрия Живицкого: в Ахтырке на Сумщине нет отопления и электроэнергии.

Также российские войска обстреляли Сумы. Бомбардировка города Сумы началась около 18:00. Загорелся пожар возле 40-й подстанции. Там работает ГСЧС.

Также был обстрел Недригайлова, Боромли, Бездрика, Лебединая.

16:57 В городе Ахтырка Сумской области после авиабомбардировки разрушена ТЭЦ и ЖД вокзал.

11:00 Украинские военные вышли на линию государственной границы в Сумской области, - Алексей Данилов.

03:06 Враг нанес мощный ракетный удар по территории 27-й артиллерийской бригады, военной кафедры СумГУ и кадетского корпуса. Пять человек в больнице.

21:57 В Тростянке Сумской области с помощью Байрактара уничтожена российская самоходная артиллерийская установка, которая обстреливала украинские города. Она находилась возле Круглого Двора.

Также в Конотопе военные РФ потребовали у местных властей отдать город под контроль. Угрожали, что на город приведена артиллерия. Их технику под горсоветом оцепили люди с криками "Позор!". В настоящее время Конотоп остается украинским.

Утром в Сумах российские войска обстреляли здание бывшего артучилища. Повреждена линия электропередач и выбиты стекла в домах. Пять человек ранены.

С начала полномасштабного вторжения России на территории Сумской общины погибли 13 человек. Это 6 военных, три члена территориальной обороны и четыре мирных человека. Также были ранены 16 человек.

16:00 Конотоп остается украинским, - сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

13:20 На выезде из села Слобода, недалеко от Конотопа, российские оккупанты обстреляли автомобиль. В результате происшествия погибли два человека.

10:30 Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что российские войска, зашедшие в город, поставили ультиматум местным властям. По его словам, если жители будут сопротивляться, то город накроют артиллерией.

09:00 А вот так выглядят последствия ожесточенных боев в области. На фото уничтоженная техника оккупантов.

03:20 В Сумской области в Ахтырском районе в город Тростянец зашли российские оккупанты тремя колоннами и заняли город. Как рассказывает председатель Тростянецкой громады Юрий Бова, захватчики ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью.

"Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии", - говорит он.

2 марта 01:35 В Сумской области ВСУ с помощью "Байрактара" обезвредили стоянку техники оккупантов - около 80 единиц, из них половина "Грады" возле с. Пустовойтовка Роменского района; и около 100 единиц - в основном танки и БТР вблизи с. Бишкинь.

1 марта 22:05 Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий обратился с откровенным призывом о помощи региону в борьбе с войсками РФ.

Живицкий констатировал тяжелое положение Сумщины, которая сейчас полагается только на силы территориальной обороны. Он также заявил, что в регион входят сотни единиц военной техники, которая уже завтра может оказаться в Киеве.

"Я не прошу, я требую обеспечить Сумскую область ударами "Байрактаров", обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами. Я требую авиации, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину", – написал Живицкий.

Глава ОГА заявил, что защита Сумщины пока возложена на "голую и босу" терроборону. Пока ей удается сдерживать врага, но, по словам чиновника, необходимы тепловизоры, снайперские винтовки, рации, бронежилеты, каски, тактическая одежда, гранатометы и противотанковые реактивные системы.

21:12 Угроза авиаудара в Сумах прошла.

20:32 В Сумах угроза авиаудара. Всем немедленно пройти в укрытие.

15:00 В Сумской области прошел первый обмен пленными. Из русского плена вернулись пять бойцов территориальной обороны. Украинских бойцов обменяли на одного русского офицера военной полиции.

14:00 Оккупант бросил свою технику и сбежал. Ниже видео из Чемодановки:

12:10 В Конотопе воздушная тревога!

11:45 В Тростянце колонна тяжелой техники едет через город Угроза уличных боев!

11:45 "Колонна тяжелой техники едет через город! Угроза уличных боев", - сообщил Дмитрий Живицкий, глава облгосадминистрации.

11:08 В ОГА предупредили о появлении вражеской техники с белыми флагами.

"Срочно село Низы, Сумской район, вражеская техника ездит по селу Низы и его окрестностям! Ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей! Будьте дома, подальше от окон! Не выходите на улицу!" - говорится в заметке.

8:10 По сообщению председателя ОГА Дмитрия Живицкого, ночь на 1 марта была тихой.

Отметим, что город Ахтырка - едва ли не самый пострадавший с начала войны. В частности здесь враг обстрелял детский сад, погиб человек. А на улицах образовались огромные кратеры после взрывов.

Улицы Ахтырки сегодня (t.me/livekharkiv)