Российские оккупанты заняли Тростянец, - глава Сумской ОГА
Российские оккупационные силы заняли город Тростянец Сумской области и стали проводить рейды по домам и хватать местных жителей, вытаскивая людей на улицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
В своем ночном отчете он передал информацию от председателя Тростянецкой громады Юрия Бовы.
"По состоянию на 1.03 три российские колонны с разных сторон зашли в Тростянец и полностью заняли город. Снесли танком ворота в Круглый Двор, разбили картинную галерею", - говорится в публикации.
В городе Тростянец повреждены почти все ЛЭП, дороги разбиты полностью.
"Россияне ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии", - рассказал он.
Отмечается, что противник создал здесь некий штаб.
При этом в ОГА рассказали, что городские власти продолжают работать даже в таких условиях.
"Снабжаем людей едой, хлеб печется. Территориальная оборона работает. Мы бережем каждую жизнь!!!" - пишет он.
Ранее сообщалось, что глава Сумской ОГА просил ВСУ атаковать войска оккупантов в области. Позже стало известно, что вечером 1 марта при помощи "Байрактара" нанесли серьезные потери оккупантам в живой силе и технике.
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