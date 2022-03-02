Мэр Конотопа: городу поставили ультиматум - за сопротивление накроют артиллерией
Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что российские войска, которые зашли в город, поставили ультиматум местным властям. По его словам, если жители будут сопротивляться, то город накроют артиллерией.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Они (оккупанты, - ред.) нам поставили условие. Сейчас, если мы начинаем сопротивление, они разносят город артиллерией", - заявил мэр Конотопа выступая на площади перед жителями города.
При этом он спросил у собравшихся жителей города, будут ли они воевать за Конотоп. Те, в свою очередь, выразили согласие.
"Я за то, чтобы воевать. Решение принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена", - добавил Семенихин.
Напомним, в ночь на 25 февраля за Конотоп прошли тяжелые бои. Враг окружил населенный пункт, но взять его не смог. Мэр города Артем Семенихин выложил в фото и видео уничтоженной техники оккупантов.
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