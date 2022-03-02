ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мэр Конотопа: городу поставили ультиматум - за сопротивление накроют артиллерией

Новина українською →
Конотоп, Среда 02 марта 2022 10:45
Мэр Конотопа: городу поставили ультиматум - за сопротивление накроют артиллерией Фото: мэр Конотопа Артем Семенихин (facebook.com/Semenikhin)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что российские войска, которые зашли в город, поставили ультиматум местным властям. По его словам, если жители будут сопротивляться, то город накроют артиллерией.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Они (оккупанты, - ред.) нам поставили условие. Сейчас, если мы начинаем сопротивление, они разносят город артиллерией", - заявил мэр Конотопа выступая на площади перед жителями города.

При этом он спросил у собравшихся жителей города, будут ли они воевать за Конотоп. Те, в свою очередь, выразили согласие.

"Я за то, чтобы воевать. Решение принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена", - добавил Семенихин.

Напомним, в ночь на 25 февраля за Конотоп прошли тяжелые бои. Враг окружил населенный пункт, но взять его не смог. Мэр города Артем Семенихин выложил в фото и видео уничтоженной техники оккупантов.

Подробнее о ситуации в Сумах и области - читайте в онлайн РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Конотоп Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси