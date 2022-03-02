Мэр Конотопа: городу поставили ультиматум - за сопротивление накроют артиллерией

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что российские войска, которые зашли в город, поставили ультиматум местным властям. По его словам, если жители будут сопротивляться, то город накроют артиллерией.

"Они (оккупанты, - ред.) нам поставили условие. Сейчас, если мы начинаем сопротивление, они разносят город артиллерией", - заявил мэр Конотопа выступая на площади перед жителями города.

При этом он спросил у собравшихся жителей города, будут ли они воевать за Конотоп. Те, в свою очередь, выразили согласие.

"Я за то, чтобы воевать. Решение принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена", - добавил Семенихин.