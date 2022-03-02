Под Конотопом российские оккупанты обстреляли автомобиль, погибли два человека
В Сумской области на выезде из села Слобода российские оккупанты обстреляли автомобильный транспорт. В результате происшествия погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокуратуры.
По данным следствия, 28 февраля при выезде из села Слобода Конотопского района военные РФ обстреляли автомобиль. Двое мужчин погибли.
При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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