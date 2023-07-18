Ситуація надскладна. Українцям розповіли, чи зростуть тарифи на електроенергію

Чи зросте тариф на світло в Україні надалі

Нардеп запевнив, що у найближчому майбутньому тарифи на електроенргію ніхто збільшувати не планує.

"На мою думку, українцям у цьому році не варто очікувати перегляду ще раз тарифів на електроенергію. Тому що було підняття тарифів з 1 червня. Він дійсно не покриває реальну собівартість електроенергії і далекий від ринкової вартості. Але ми розуміємо, що навантаження на гаманець українців і так достатньо велике, і ціни не тільки на електроенергію, вони збільшуються на все", - повідомив він.

Нагорняк також додав, що скоріш тариф на світло за все переглядатись не буде, але за умови, що буде благополучно пройдений осінньо-зимовий період.

"Хоча ми розуміємо, що росіяни готують чергові ракетні атаки на нашу енергосистему. Але це ми будемо бачити вже ближче до зими. Я так сподіваюсь, що в цьому році українцям не будуть підвищувати тарифи", - наголосив експерт.

Зараз ринкова ціна сьогодні сягає 7 грн за кіловат електроенергії. Звичайно, це певне навантаження на бізнес і на собівартість тої продукції, яку виробляє сьогодні український бізнес, зазначає Сергій.

"Ситуація надскладна в енергосистемі сьогодні через наслідки ракетних ударів, пошкодження нашої енергосистеми. Більше 10 млрд грн тільки за оцінками Світового банку. Насправді ціни можуть різнитися", - резюмував Нагорняк.

Що ще відомо про підвищення тарифів

Також про те, що тарифи не підійматимуться говорив раніше й міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми наразі не плануємо чергове якесь збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон", - сказав очільник відомства.

При цьому він зазначив, що передбачати щось важко, адже минулого року щоденні інтенсивні ракетні атаки на енергосистему почалися 10 жовтня і закінчилися 9 березня - тобто, тривали майже протягом всього опалювального сезону.