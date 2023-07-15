5 фінансових лайфхаків, які допоможуть грамотно розпоряджатись грошима та економити

У більшості пересічних українців фінансова грамотність ще на досить низькому рівні, через що у них виникають труднощі з грошима. Втім є прості правила, які допоможуть людині навчитись раціонально витрачати свої кошти та правильно формувати свій бюджет.

Встановіть період очікування

Виділити 72 години перед покупкою - це гарна ідея. Вона допоможе вам уникнути імпульсивних витрат і потім не шкодувати, що ви витратили гроші на річ, яка насправді вам непотрібна. А ретельно зважене рішення щодо грамотного розпорядження своїми грошима стане приводом пишатися собою.

Заведіть грошовий щоденник

Ведення такого щоденника допоможе вам стежити за витратними звичками та емоційним станом під час покупок. Таким чином ви дізнаєтесь більше про себе і свої фінансові звички, а згодом зможете за бажанням їх змінити.

Аналізуйте витрати

Простежуйте на які позиції скільки грошей ви витрачаєте, а в кінці місяця спробуйте їх проаналізувати. Чи дійсно доцільними були ці покупки, чи варто робити аналогічні у наступному місяці?

Витрати простіше буде відстежувати, якщо встановите відповідні застосунки на телефон. Або ж можете перевірити витрати у персональному електронному кабінеті свого банку, якщо протягом місяця розраховувались тільки карткою.

Плануйте витрати в межах року

Навіть влітку можна запланувати витрати на деякі подарунки на зиму, адже чим ближче свята - тим вищі ціни. Тому задумайтесь над тим, щоб деякі речі придбати завчасно, якщо точно знаєте, що вони вам знадобляться.

До речі, за цим принципом дуже вигідно купувати взуття та одяг у кінці сезону.

Використовуйте можливості, які надають банки

Зараз банки регулярно влаштовують акції чи спеціальні умови для своїх клієнтів. Іноді це може бути у вигляді повернення частини коштів на бонусний рахунок або ж якісь знижки на товари у певних мережах магазинів.

Варто відстежувати подібні можливості, які надають банки й використовувати їх по-максимуму.