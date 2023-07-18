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Ситуация сверхсложная. Украинцам рассказали, возрастут ли тарифы на электроэнергию

Возрастут ли тарифы на свет в Украине (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с 1 июня выросли тарифы на использование электроэнергии. Будет ли расти в дальнейшем цена за свет для граждан - вопрос, который волнует каждого.

Ответ на него в эфире телемарафона "Единые новости" дал народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Увеличится ли тариф на свет в Украине в дальнейшем

Нардеп заверил, что в ближайшем будущем тарифы на электроэнергию никто увеличивать не планирует.

"По моему мнению, украинцам в этом году не стоит ожидать пересмотра еще раз тарифов на электроэнергию. Потому что было поднятие тарифов с 1 июня. Он действительно не покрывает реальную себестоимость электроэнергии и далек от рыночной стоимости. Но мы понимаем, что нагрузка на кошелек украинцев и так достаточно велик, и цены не только на электроэнергию, они увеличиваются на все", - сообщил он.

Нагорняк также добавил, что скорее тариф на свет всего пересматриваться не будет, но при условии, что будет благополучно пройден осенне-зимний период.

"Хотя мы понимаем, что россияне готовят очередные ракетные атаки на нашу энергосистему. Но это мы будем видеть уже ближе к зиме. Я так надеюсь, что в этом году украинцам не будут повышать тарифы", - подчеркнул эксперт.

Сейчас рыночная цена сегодня составляет 7 грн за киловатт электроэнергии. Конечно, это определенная нагрузка на бизнес и себестоимость той продукции, которую производит сегодня украинский бизнес, отмечает Сергей.

"Ситуация сверхсложная в энергосистеме сегодня из-за последствий ракетных ударов, повреждения нашей энергосистемы. Более 10 млрд грн только по оценкам Всемирного банка. На самом деле цены могут отличаться", - резюмировал Нагорняк.

Что еще известно о повышении тарифов

Также о том, что тарифы не будут подниматься, говорил ранее и министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы пока не планируем очередное какое-либо увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", - сказал глава ведомства.

При этом он отметил, что предвидеть что-то трудно, ведь в прошлом году ежедневные интенсивные ракетные атаки на энергосистему начались 10 октября и закончились 9 марта – то есть продолжались почти в течение всего отопительного сезона.

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Тарифы на ЖКХ