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Во Львове объявлена воздушная тревога

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Львов, Среда 02 марта 2022 17:49
Во Львове объявлена воздушная тревога Фото: во Львове объявлена воздушная тревога (city-adm lviv ua)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове объявлена воздушная тревога в 17:42 2 марта. Горожанам надо пройти в укрытие.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Львов! Воздушная тревога!!! Необходимо идти в укрытие!" - говорится в сообщении.

В 17:51 тревогу отменили.

Ранее мы писали, что во Львове объявили мобилизацию мужчин, прибывших из других областей после эвакуации.

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