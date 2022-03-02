Во Львове объявлена воздушная тревога в 17:42 2 марта. Горожанам надо пройти в укрытие.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Львов! Воздушная тревога!!! Необходимо идти в укрытие!" - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во Львове объявили мобилизацию мужчин, прибывших из других областей после эвакуации.

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