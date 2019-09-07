Ситуація критична: Супрун розповіла про стан українських полонених

Супрун назвала стан українських полонених критичним (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла про те, як перебування в неволі серйозно позначається на людині

Сьогодні, 7 вересня, українські полонені повернулися додому до своїх близьких. Тепер найважливішим завданням є повернення їх до нормального життя. Експерт Уляна Супрун розповіла про серйозні наслідки перебування в неволі на своїй сторінці в Facebook.

Супрун зазначила, що ступінь стресу, викликана цим досвідом, що залежить від умов перебування, психологічного досвіду, ступеня жорстокого поводження, а також культурного контексту.

У випадку з українськими полоненими ситуація була вкрай критична. Багато хто з полонених, живучи в неволі, не мали доступу до нормальної медичної допомоги, постійно перебували під фізичним та психологічним тиском, нерідко переживали тортури і не мали можливості спілкуватися зі своїми рідними.

Повернення українських полонених (фото: РБК-Україна)

В умовах полону з'являється дуже багато стресорів. Всі вони мають фізичні або психологічні прояви. Серед фізичних - втрата ваги, виснаження, інфекційні хвороби, діарея, травми і поранення, харчова депривація, безсоння, наслідки пристосування до незвичних погодних умов.

Психологічні включають нудьгу, тривале відчуття загрози, приниження, ізоляцію, апатію, страх перед тортурами і смертю, почуття і розлуки з своїми рідними, суїцидальні думки.

Найбільш ймовірні наслідки перебування в неволі - посттравматичний стресовий розлад, депресія, труднощі в адаптації, надмірне споживання психоактивних речовин та алкоголю, тривожні розлади.

Повернення українських полонених (фото: РБК-Україна)

Крім того, перебування в неволі може погіршити здоров'я через хронічні хвороби. Це може привести до появи, наприклад, розладів шлунково-кишкового тракту через неповноцінне харчування, погіршення зору, серцеві розлади або туберкульоз.

Щоб подолати наслідки полону спочатку з полоненими повинні працювати спеціально натреновані військові психологи. Вони допомагають їм керувати емоційними аспектами звільнення - зрозуміти свій досвід і його особливості. Такий метод називається "дебрифінг". Він допомагає уникати серйозних посттравматичних стресових реакцій, депресій та інших психічних розладів, які можуть виникати через полон.

Нагадаємо, що Супрун розвіяла міфи про головний біль.

Раніше повідомлялося про те, що нардеп, який обматюкав Супрун, пояснив свою поведінку.