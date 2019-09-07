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Украинские пленные дома! Исторические фото из "Борисполя"

STYLERЖизнь    07.09.2019 - 15:56
Украинские пленные дома! Исторические фото из "Борисполя"
Обмен пленными (фото: РБК-Украина)

Украинские пленные вернулись к своим семьям

Обмен пленными между Украиной и Россией произошел сегодня, 7 сентября. В аэропорту "Борисполь" в терминале B приземлился самолет с 35 украинскими пленными, которых удерживали в РФ. В то же время самолет с пленными, которых передала украинская сторона, приземлился в России.

Встретить украинцев собрались родственники, первые лица государства и журналисты.

Украинские пленные дома! Исторические фото из &quot;Борисполя&quot;

Олег Сенцов (фото: РБК-Украина)

Стоит отметить, что в Украину вернулись 24 моряка, которых взяли в плен после нападения в Керченском проливе, и 11 политзаключенных, включая украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в 2015 году в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме.

Украинские пленные дома! Исторические фото из &quot;Борисполя&quot;

Обмен пленными (фото: РБК-Украина)

Ранее обмен заключенными между Украиной и Россией был запланирован на 30 августа, но позже обмен перенесли на неделю.

Обмен пленными (фото: РБК-Украина)

Присутствующие встретили приземление самолета аплодисментами.

Обмен пленными (фото: РБК-Украина)

В Украину вернулись: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Богдан Небылица, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костышин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовой, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба и Юрий Будзило.

Обмен пленными (фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy)

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с президентом Росии они сделали все для обмена пленными, не меняя украинских договоренностей.

Ранее сообщалось о том, что Польша поддержала обмен пленными между Украиной и Россией.

Слезы, эмоции переполняют: украинские политзаключенные вернулись домой Сенцов сделал первое заявление после обмена
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