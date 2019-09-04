Ситуация кардинально поменяется: каким областям не повезет с погодой (карта)

Погода в Украине в четверг, 5 сентября, испортится в тех областях, где в первые дни осени было тепло и сухо, а вот в западных областях снова выглянет солнце, а дожди отступят.

Погода на востоке Украины существенно ухудшится. Харьковскую, Полтавскую области, а также Днепр накроет кратковременными дождями и грозами. В Луганской и Донецкой областях будет сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит +14 +17 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

На юге дожди з грозами охватят Николаевскую и Херсонскую область, в Одессе будет сухо и солнечно. Ночью в регионе +14 +16 градусов, днем ожидается от +23 до +26 градусов. В Крыму синоптики прогнозируют грозу, ночью +15 +17 градусов, днем +25 +27 градусов.

На севере страны установится сухая и теплая погода, без осадков. Ночью от +10 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут +22 +24 градуса.

Западные области снова окажутся в зоне сухой и солнечной погоды. Осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +8 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут +21 +23 градуса, в Ужгороде, Черновцах и Хмельницком до +24 градусов.

В центральной части страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура воздуха составит +12 +15 градусов, днем воздух нагреется до +23 +26 градусов.

В Киеве 5 сентября небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью ожидается +11 +13 градусов, днем потеплеет до +21 +23 градусов.

Погода в Украине 5 сентября

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали украинцам, какая осень ожидается в 2019 году.

А также рассказывали о том, что в Украине 5 сентября возможно потепление до +30 градусов.