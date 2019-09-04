Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха составит +28

Погода в Украине завтра, 5 сентября, будет дождливой, местами ожидаются грозы температура +28. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщают синоптики, 5 сентября в большинстве южных, центральных, Харьковской, Сумской областях и в Крыму местами ожидается кратковременный дождь, гроза, а на остальной территории страны без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха в западной части и северных областях ночью составит +8 +13, а днем +​​20 +25 градусов. На остальной территории ночью ожидается +11 +16 градусов, а на побережье морей до +18. Днем столбики термометров поднимутся до +​​23 +28 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 4 сентября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Днем в большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях могут пройти дожди. Отметим, что в Киеве пасмурно и холодный ветер.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра, 5 сентября, погода улучшится. В западных и северных областях температура воздуха днем поднимется до +26, а в восточных - до +30. Однако на востоке, юге и в центральных областях ожидаются дожди.

Также погода в Украине способствует удерживанию уровня пожарной опасности практически на всей территории страны на протяжении 3-6 сентября.

По данным синоптиков, опасная пожарная ситуация продержится с 3 по 6 сентября на всех территории Украины, кроме Львовской, Волынской и Ровенской областях.