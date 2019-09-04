Ситуація кардинально зміниться: яким областям не пощастить з погодою (карта)

Погода в Україні у четвер, 5 вересня, зіпсується в тих областях, де у перші дні осені було тепло і сухо, а от у західних областях знову вигляне сонце, а дощі відступлять.

Погода на сході України істотно погіршиться. Харківську, Полтавську області, а також Дніпро накриє короткочасними дощами та грозами. У Луганській і Донецькій областях буде сухо і тепло. Нічна температура повітря складе +14 +17 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

На півдні дощі з грозами охоплять Миколаївську і Херсонську область, в Одесі буде сухо і сонячно. Вночі в регіоні +14 +16 градусів, вдень очікується від +23 до +26 градусів. У Криму синоптики прогнозують грози, вночі +15 +17 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На півночі країни встановиться суха і тепла погода, без опадів. Вночі від +10 до +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +22 +24 градуси.

Західні області знову опиняться в зоні сухої сонячної погоди. Опади не прогнозуються. Вночі від +8 до +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +21 +23 градуси, в Ужгороді, Чернівцях та Хмельницькому до +24 градусів.

В центральній частині країни пройдуть короткочасні дощі з грозами. Нічна температура повітря складе +12 +15 градусів, вдень повітря нагріється до +23 +26 градусів.

У Києві 5 вересня буде невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вночі очікується +11 +13 градусів, вдень потеплішає до +21 +23 градусів.

Погода в Україні 5 вересня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли українцям, яка осінь очікується в 2019 році.

А також розповідали про те, що в Україні 5 вересня можливе потепління до +30 градусів.