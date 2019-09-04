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Завтра в Украине потеплеет

Новости » Общество    04.09.2019 - 13:22
Завтра в Украине потеплеет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточной части страны температура воздуха днем достигнет +25+29 градусов

Погода в Украине 5 сентября улучшится в западных и северных областях температура воздуха днем поднимется до +26, в восточных - до +30. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, в западных и северных областях дождей не будет, они будут на востоке, юге и в центральных областях.

"5 сентября погонит атмосферный фронт в восточном направлении и поэтому запад и север освободятся от дождей, а к температуре воздуха вернется совесть и она повысится", - говорится в сообщении.

Синоптик отмечает, что в восточной части страны температура воздуха днем достигнет +25+29 градусов, местами до +30 градусов. В столице дождей не будет.

"В Киеве завтра без осадков, днем ожидается около +23, +24 градусов", - написала она.

Напомним, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сегодня днем в большинстве центральных, а также в Одесской и Николаевской областях могут быть дожди. Отметим, что в Киеве пасмурно и холодный ветер.

Ранее синоптики предупреждали о грозовых дождях почти на всей территории Украины в среду, 4 сентября.

На западе Украины похолодало до +19 Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы
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