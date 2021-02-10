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Ситуация на дорогах Киева: тротуары не чищены, транспорт опаздывает, люди жалуются

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 10 февраля, в Киеве сложная ситуация с движением общественного транспорта и нечищеными тротуарами. Жители и гости столицы жалуются на то, что по городу тяжело передвигаться, транспорт опаздывает, на тротуарах скользко и т.д.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

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В связи с тяжелой ситуацией на дорогах пассажирам не следует рассчитывать на обычный график движения транспорта. Трамваи и троллейбусы курсируют с задержкой.

При этом все очень возмущены и водители, и пешеходы. Они говорят, что дороги не чистятся. Техники для уборки очень мало, а в некоторых местах ее вообще не видно.

Несмотря на то, что снегопад перестал идти, на улицах Киева очень много снега, из-за этого часто происходят аварии, и общественный транспорт ездит с задержками.

Водители маршруток жалуются, что вместо того, чтобы в одну сторону ехать 30-40 минут, они едут 1,5 часа, а бывает и больше, если говорить о спальных районах.

По словам водителя маршрутки, очень сложная ситуация на подольском подъеме, там машины стоят и буксируют. Пассажиры же жалуются, что долго приходится ждать троллейбусов.

В Киевавтодоре завили, что на дороги выехало около 400 единиц спецтехники, они работали всю ночь. Но из-за того, что ночью начался снегопад это ситуацию не спасло.

Также на дорогах видны застрявшие фуры, хотя их в Киев не должны были пускать из-за снегопада. Украинцы также жалуются на то, что очень сложно ходить по заснеженных скользких улицах.

На сложной ситуации зарабатывают таксисты, которые подняли тарифы в 2-3 раза. Они объясняют это тем, что движутся по городу в два раза дольше, чем обычно, поэтому такие цены.

В Киеве сложная ситуация на дрогах (видео: YouTube)

Напомним, появилась важная информация про график общественного транспорта в Киеве.

Мы также писали о том, что сегодня утром в метро Киева был новый коллапс.

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