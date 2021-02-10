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Появилась важная информация про график общественного транспорта в Киеве

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 15:08
Появилась важная информация про график общественного транспорта в Киеве Какая ситуация на дорогах в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве серьезные осложнения с движением общественного транспорта - троллейбусов, автобусов, трамваем. Ситуация обострилась еще с вечера 7 февраля из-за сильного снегопада, который беспрерывно продолжался в течение суток. Утром, 10 февраля в Киевпастрансе заявили, что транспорт будет курсировать без графика движения.

О ситуации с общественным транспортом на дорогах оперативно информирует Telegram-канал "Киевпастранса".

Снег время от времени шел 9 и 10 февраля - коммунальщики едва справляются, ведь за трое суток выпало 35 сантиметров снега.

"Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Движение транспорта без соблюдения графика движения", - сообщили в транспортной службе.

С утра 10 февраля в Киевпастрансе постоянно сообщают о задержке общественного транспорта.

Появилась важная информация про график общественного транспорта в КиевеПоявилась важная информация про график общественного транспорта в КиевеПоявилась важная информация про график общественного транспорта в КиевеПоявилась важная информация про график общественного транспорта в КиевеПоявилась важная информация про график общественного транспорта в Киеве

В Киеве проблемы с общественным транспортом (скрин: t.me/kyivpasstrans)

Отметим, что "Укравтодор" помог расчищать столичные трассы от последствий непогоды. Вечером 9 февраля в ведомстве сообщили, что уже сняли ограничения в движении грузового транспорта на главных подъездных дорогах к Киеву. Впрочем, крупногабаритный транспорт все еще не допускают.

Ранее мы писали, что на Одесской трассе при въезде в Киев образовался огромный затор из фур, которые направляются в столицу.

Кроме того утром, 10 февраля, в метро Киева случился коллапс, также связанный с непогодой.

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