Ситуація на дорогах Києва: тротуари не чищені, транспорт запізнюється, люди скаржаться

У зв'язку з важкою ситуацією на дорогах пасажирам не слід розраховувати на звичайний графік руху транспорту. Трамваї та тролейбуси курсують з затримкою.

При цьому всі дуже обурені і водії, і пішоходи. Вони кажуть, що дороги не чистяться. Техніки для прибирання дуже мало, а в деяких місцях її взагалі не видно.

Попри те, що снігопад перестав йти, на вулицях Києва дуже багато снігу, через це часто стаються аварії, і громадський транспорт їздить із затримками.

Водії скаржаться, що замість того, щоб в одну сторону їхати 30-40 хвилин, вони їдуть 1,5 години, а буває і більше, якщо говорити про спальні райони.

За словами водія маршрутки, дуже складна ситуація на подільському узвозі, там машини стоять і буксують. Пасажири ж скаржаться, що доводиться довго чекати тролейбусів.

В "Київавтодорі" заявили, що на дороги виїхало близько 400 одиниць спецтехніки, вони працювали всю ніч. Але через те, що вночі почався снігопад це ситуацію не врятувало.

Також на дорогах видно застряглі фури, хоча їх у Київ не повинні були пускати через снігопад. Українці також скаржаться на те, що дуже складно ходити по слизьких засніжених вулицях.

На складній ситуації заробляють таксисти, які підняли тарифи у 2-3 рази. Вони пояснюють це тим, що рухаються містом у два рази довше, ніж зазвичай, тому такі ціни.

У Києві складна ситуація на дрогах (відео: YouTube)