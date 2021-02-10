RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ситуація на дорогах Києва: тротуари не чищені, транспорт запізнюється, люди скаржаться

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 10 лютого, в Києві складна ситуація з рухом громадського транспорту і нечищеними тротуарами. Мешканці та гості столиці скаржаться на те, що по місту важко пересуватися, транспорт запізнюється, на тротуарах слизько і т. д.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Популярні новини
Які будуть зарплати в Україні та курс долара до 2024 року: прогноз уряду 06 лютого 2021
У мережі з'явилися фото VIP-камери Лук'янівського СІЗО: як живуть злочинці 07 лютого 2021
Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна 06 лютого 2021
Найкорисніший напій для здоров'я і довголіття: він є в кожному будинку 07 лютого 2021
Весна в Україні стане екстремальною: кліматологи приголомшили прогнозами 08 лютого 2021
Продукти, які не варто купувати в супермаркеті: це збереже гроші та здоров'я 07 лютого 2021
Родзинки можуть сильно нашкодити: кому не можна їх їсти категорично 06 лютого 2021
Названі найнадійніші кросовери з пробігом: українці купують їх найчастіше 07 лютого 2021
На мові Терешкової і Будди: про що зараз пише скандальна педагог Більченко 08 лютого 2021
Зірка фільмів "Афоня" і "Міміно" Леонід Куравльов зник у Росії 08 лютого 2021

У зв'язку з важкою ситуацією на дорогах пасажирам не слід розраховувати на звичайний графік руху транспорту. Трамваї та тролейбуси курсують з затримкою.

При цьому всі дуже обурені і водії, і пішоходи. Вони кажуть, що дороги не чистяться. Техніки для прибирання дуже мало, а в деяких місцях її взагалі не видно.

Попри те, що снігопад перестав йти, на вулицях Києва дуже багато снігу, через це часто стаються аварії, і громадський транспорт їздить із затримками.

Водії скаржаться, що замість того, щоб в одну сторону їхати 30-40 хвилин, вони їдуть 1,5 години, а буває і більше, якщо говорити про спальні райони.

За словами водія маршрутки, дуже складна ситуація на подільському узвозі, там машини стоять і буксують. Пасажири ж скаржаться, що доводиться довго чекати тролейбусів.

В "Київавтодорі" заявили, що на дороги виїхало близько 400 одиниць спецтехніки, вони працювали всю ніч. Але через те, що вночі почався снігопад це ситуацію не врятувало.

Також на дорогах видно застряглі фури, хоча їх у Київ не повинні були пускати через снігопад. Українці також скаржаться на те, що дуже складно ходити по слизьких засніжених вулицях.

На складній ситуації заробляють таксисти, які підняли тарифи у 2-3 рази. Вони пояснюють це тим, що рухаються містом у два рази довше, ніж зазвичай, тому такі ціни.

У Києві складна ситуація на дрогах (відео: YouTube)

Нагадаємо, з'явилася важлива інформація про графік громадського транспорту в Києві.

Ми також писали про те, що сьогодні вранці в метро Києва був новий колапс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київ
Читайте також
Снігопад у Києві посилиться, очікуються хуртовини. Місто скасувало всі ярмарки
Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій
Прогноз погоди