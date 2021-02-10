ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В метро Киева - новый коллапс: фото гигантских очередей

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 11:23
В метро Киева - новый коллапс: фото гигантских очередей В метро Киева коллапс (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве утром 10 февраля образовалась огромная толкучка возле входов в метро. Самыми проблемными станциями стали "Вокзальная" и "Позняки". Очереди начинаются у самого входа в вестибюли и подземные переходы.

Фото и видео очередей в киевской подземке появились в Telegram-канале Киев сейчас.

Причиной коллапса в метрополитене стало большое количество снега и гололедица на дорогах. Чтобы добраться на работу, многие люди пересели с личных автомобилей и такси на общественный транспорт.

Метрополитен оказался не готов к такому пассажиропотоку в час пик. Что привело к толкучке и конечно же полному игнорированию правил социального дистанцирования.

"Метро Вокзальная. Здесь все без изменений", - подписан кадр с очередью у самого входа.

В метро Киева - новый коллапс: фото гигантских очередей

Огромная очередь возле метро "Вокзальная" (фото: t.me/kyiv_n)

"Это уже метро Позняки. Что там по социальной дистанции?" - подписано видео.

На кадрах огромная толкучка, которая начинается с момента спуска в подземный переход.

В Киеве толпа у входа в метро "Позняки" (видео: t.me/kyiv_n)

Отметим, что непогода в столице и других украинских городах привела к другим проблемам. Недавно на видео показали огромную пробку из авто, которая образовалась на въезде в Киев.

Тем временем синоптики предупреждают, что снегопады скоро прекратятся, но им на смену придут сильные морозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь метро
LITE
В Украину идут мощные снегопады и лютые морозы: синоптики обновили карты погоды
В Украину идут мощные снегопады и лютые морозы: синоптики обновили карты погоды