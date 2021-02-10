В метро Киева - новый коллапс: фото гигантских очередей
В Киеве утром 10 февраля образовалась огромная толкучка возле входов в метро. Самыми проблемными станциями стали "Вокзальная" и "Позняки". Очереди начинаются у самого входа в вестибюли и подземные переходы.
Фото и видео очередей в киевской подземке появились в Telegram-канале Киев сейчас.
Причиной коллапса в метрополитене стало большое количество снега и гололедица на дорогах. Чтобы добраться на работу, многие люди пересели с личных автомобилей и такси на общественный транспорт.
Метрополитен оказался не готов к такому пассажиропотоку в час пик. Что привело к толкучке и конечно же полному игнорированию правил социального дистанцирования.
"Метро Вокзальная. Здесь все без изменений", - подписан кадр с очередью у самого входа.
Огромная очередь возле метро "Вокзальная" (фото: t.me/kyiv_n)
"Это уже метро Позняки. Что там по социальной дистанции?" - подписано видео.
На кадрах огромная толкучка, которая начинается с момента спуска в подземный переход.
В Киеве толпа у входа в метро "Позняки" (видео: t.me/kyiv_n)
Отметим, что непогода в столице и других украинских городах привела к другим проблемам. Недавно на видео показали огромную пробку из авто, которая образовалась на въезде в Киев.
Тем временем синоптики предупреждают, что снегопады скоро прекратятся, но им на смену придут сильные морозы.