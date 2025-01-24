Ситно і просто: рецепт печені з качиними серцями та овочами

Що потрібно для печені з качиними серцями

Для того, щоб приготувати цю ситну страву, знадобляться наступні інгредієнти:

качині серця - 650 г

картопля (велика) - 6 шт.

морква - 1-2 шт.

цибуля - 1-2 шт.

помідори чері - 6-8 шт.

часник - 3-4 зубчики

паприка - 2 ч. л.

кріп сушений - 1 ст. л.

олія - 2-3 ст. л.

масло - 50-70 г

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати печеню з качиними серцями

Для того, щоб приготувати печеню з качиними серцями, сердечка потрібно промити, розрізати навпіл та видалити кров'яний згусток. Замість качиних сердечок можна використати курячі, але їх не потрібно розрізати навпіл.

Картоплю потрібно почистити і нарізати на невеликі кубики. Помідори чері помийте і розріжте навпіл. Цей інгредієнт також можна замінити на 1 ст. л. томатної пасти, розведеною водою.

Моркву, часник та цибулю потрібно почистити; часник і цибулю подрібніть ножем, а моркву наріжте широкими кружальцями.

Нагрійте в пательні олію та присмажте цибулю на середньому вогні, протягом 2 хвилин. Коли цибуля стане м'якою, додайте моркву. Чим більшими шматочками нарізна морква - тим довше її слід тушкувати.

Як готувати печеню з качиними серцями (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Періодично потрібно перемішувати засмажку. Коли морква стане м'якою, покладіть до пательні качині серця. Їх слід тушкувати на середньому вогні доти, доки м'ясо не змінить колір.

Тоді додайте часник і помідори чері, та перемішайте інгредієнти. Додайте паприку, кріп, сіль та перець до смаку, і ще раз перемішайте страву.

Як готувати печеню з качиними серцями (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Викладіть в керамічну або скляну форму для випікання трохи картоплі, а на неї - овочеву суміш з качинами серцями. На засмажку викладіть шар картоплі та решту засмажки. Останнім шаром повинна бути картопля. Між шарами продуктів розкладіть шматочки масла.

Підсоліть та поперчіть інгредієнти і залийте окропом так, щоб картопля була майже покрита рідиною. Накрийте форму кришкою або фольгою і переставте посуд в холодну духовку.

Увімкніть духовку, встановивши температуру 180 градусів. Готувати печеню потрібно близько 1,5 години, до готовності картоплі. Перед подачею страву можна присипати свіжою зеленню.