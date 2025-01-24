Сытно и просто: рецепт жаркого с утиными сердцами и овощами

Жаркое - питательное, вкусное и несложное в приготовлении блюдо. Еще одно безусловное преимущество жаркого - его универсальность, ведь блюдо можно адаптировать под разнообразные продукты, не испортив вкус.
О том, как готовить жаркое с утиными сердцами и картофелем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".
Для того, чтобы приготовить это сытное блюдо, понадобятся следующие ингредиенты:
Для того, чтобы приготовить жаркое с утиными сердцами, сердечки нужно промыть, разрезать пополам и удалить кровяной сгусток. Вместо утиных сердечек можно использовать куриные, но их не нужно разрезать пополам.
Картофель нужно почистить и нарезать на небольшие кубики. Помидоры черри помойте и разрежьте пополам. Этот ингредиент также можно заменить на 1 ст. л. томатной пасты, разведенной водой.
Морковь, чеснок и лук нужно почистить; чеснок и лук измельчите ножом, а морковь нарежьте широкими кружочками.
Нагрейте в сковороде масло и поджарьте лук на среднем огне, в течение 2 минут. Когда лук станет мягким, добавьте морковь. Чем большими кусочками нарезана морковь - тем дольше ее следует тушить.
Как готовить жаркое с утиными сердцами (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)
Периодически нужно перемешивать зажарку. Когда морковь станет мягкой, положите в сковороду утиные сердца. Их следует тушить на среднем огне до тех пор, пока мясо не изменит цвет.
Тогда добавьте чеснок и помидоры черри, и перемешайте ингредиенты. Добавьте паприку, укроп, соль и перец по вкусу, и еще раз перемешайте блюдо.
Как готовить жаркое с утиными сердцами (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)
Выложите в керамическую или стеклянную форму для выпекания немного картофеля, а на него - овощную смесь с утиными сердцами. На зажарку выложите слой картофеля и оставшуюся зажарку. Последним слоем должен быть картофель. Между слоями продуктов разложите кусочки масла.
Подсолите и поперчите ингредиенты и залейте кипятком так, чтобы картофель был почти покрыт жидкостью. Накройте форму крышкой или фольгой и переставьте посуду в холодную духовку.
Включите духовку, установив температуру 180 градусов. Готовить жаркое нужно около 1,5 часа, до готовности картофеля. Перед подачей блюдо можно присыпать свежей зеленью.
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