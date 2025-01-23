Як готували борщ понад 100 років тому: рецепт найвідомішої страви української кухні

Борщ - це не просто традиційна страва, а справжній символ української кухні, що передається з покоління в покоління. З роками рецепт та інгредієнти могли змінюватися, що робило кожен варіант страви унікальним.

Про те, як готувати борщ за рецептом 1913 року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для борщу

Для того, щоб приготувати борщ за рецептом 1913 року, необхідні ці інгредієнти:

яловичина - 500 г

курятина - 300 г

сало - 100 г

квас хлібний - 300 мл

буряковий квас (або відвар) - 2 л

буряк - 2 шт.

морква - 1 шт.

картопля - 2 шт.

капуста - 1/2 шт.

цибуля - 1 шт.

квасоля - 200 г

яблуко - 1 шт.

зелень - до смаку

Як готувати борщ за стародавнім рецептом

Для того, щоб приготувати борщ за рецептом 1913 року, спочатку відварюють м'ясо. Курятину та яловичину покладіть у каструлю, залийте водою та доведіть рідину до кипіння. Нарізати м'ясо на шматки не потрібно.

Після того, як вода закипить, перший бульйон необхідно злити. Промийте м'ясо кип'яченою або питною водою і поверніть до каструлі. Залийте яловичину та курятину хлібним і буряковим квасом.

За рецептом в борщ додавали квашений буряк. Проте коренеплоди також можна відварити або запекти. Після цього їх потрібно почистити від шкірки і нарізати соломкою.

Як готувати старовинний борщ (скриншот / Кулінарні витівки)

Відварену курятину витягніть з каструлі, але яловичину продовжуйте варити. Також додайте нарізаний буряк, а за декілька хвилин - натерту моркву.

Квасолю потрібно попередньо замочити на ніч. Проте можна використовувати вже варені або консервовані бобові.

Картоплю потрібно почистити і нарізати на невеликі шматочки; додайте інгредієнт до борщу. Після цього наріжте на смужки і вкиньте в борщ капусту. Перемішайте інгредієнти і варіть страву на слабкому вогні.

Яблуко надає старовинному борщу кислинки. Тож плід потрібно ретельно помити, видалити з нього серединку з насінням, після чого додати до борщу.

Сало покладіть в морозилку на декілька годин, а потім наріжте на маленькі кубики. Цибулю почистьте і подрібніть ножем. Помийте, а потім обсушіть та подрібніть ножем зелень. Змішайте в макітрі зелень, цибулю та сало і перетріть інгредієнти, додавши сіль.

Як перетирати сало з зеленню (скриншот / Кулінарні витівки)

Коли м'ясо та інші продукти борщу повністю відваряться, приберіть зі страви яблуко та м'ясо. М'ясо наріжте на невеликі шматочки покладіть їх до каструлі з борщем. Після цього вкиньте перетерте сало з зеленню.

Перемішайте страву, доведіть її до кипіння - і старовинний український борщ готовий.