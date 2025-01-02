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Старовинні капустяні млинчики фучки: рецепт страви лемківської кухні

Четвер 02 січня 2025 07:45
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Старовинні капустяні млинчики фучки: рецепт страви лемківської кухні Фучки - старовинна страва лемківської кухні (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Фучки - смачна і нескладна страва, яка належить до лемківської кухні. Фучки нагадують невеликі млинці або оладки, щоправда, готують їх не просто з борошняного тіста, а додаючи квашену капусту.

Про те, як готувати фучки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для фучків

Для того, щоб приготувати ці млинці лемківської кухні, знадобляться такі продукти:

  • борошно - 160 г
  • яйця - 3 шт.
  • молоко - 200 мл
  • олія - 80 мл
  • квашена капуста - 200 г
  • цибуля - 1 шт.
  • сіль - 2 г
  • перець - 2 г
  • сода - 2 г
  • кмин - 2 г

Як готувати фучки

Для того, щоб приготувати фучки, в тісто додають квашену капусту. Спершу її потрібно відтиснути від розсолу, а потім подрібнити ножем - інакше млинці будуть розпадатися.

Цибулю потрібно почистити та покришити, а потім змішати з капустою. Згодом, якщо капуста виділятиме сік, можна злити зайву рідину.

В окрему миску просійте борошно, щоб оладки з капустою були більш пухкими. Додайте до борошна соду та сіль. Крім цього, щоб фучки були ароматними, додайте кмин, а також чорний мелений перець.

Розбийте в борошно яйця, після чого влийте молоко. Попередньо нагрівати рідину не потрібно. Ретельно перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції маси, щоб не було жодних грудочок.

Після цього додайте в рідке тісто квашену цибулю з капустою і ще раз перемішайте масу, щоб капуста рівномірно розподілилася в тісті. Розігрійте пательню з олією та обсмажте фучки - для одного капустяного млинця лемківської кухні потрібно приблизно 1 ст. л. маси.

Старовинні капустяні млинчики фучки: рецепт страви лемківської кухні

Як готувати фучки (скриншот / Кулінарні витівки)

Смажити фучки потрібно на середньому вогні, протягом 2-3 хвилин з кожного боку. Перекладіть фучки на паперовий рушник, щоб прибрати олію. Подавати цю страву лемківської кухні можна як і деруни, зі сметаною, за бажанням додавши в сметану зелень або часник.

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