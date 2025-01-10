Сырники с яблоками за 40 минут: рецепт сладкого завтрака от Клопотенко

Сырники - довольно простое сладкое блюдо, которое можно легко приготовить на завтрак. Однако даже это блюдо можно сделать интереснее, добавив в тесто яблоки, как это сделал украинский шеф-повар.

О том, как готовить сырники с яблоками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Евгена Клопотенко.

Что нужно для сырников с яблоками

Для того, чтобы приготовить ароматные сырники с яблоками, понадобятся такие продукты:

творог - 350 г

яйцо - 1 шт.

мука - 3-4 ст. л.

яблоко - 2 шт.

сахар - 5 ст. л.

соль - 1/2 ч. л.

растительное масло - 2-3 ст. л.

корица - 1/3 ч. л.

сливочное масло - 20 г

сметана - 100 г

сахарная пудра - 1-2 ст. л.

Как готовить сырники с яблоками в духовке

Чтобы приготовить тесто для сырников с яблоками, почистите 1 фрукт и натрите его на крупной терке. Присыпьте натертое яблоко 1 ст. л. сахара и корицей, и тщательно перемешайте.

Добавьте к яблоку творог, предварительно размяв его вилкой. Разбейте в массу яйцо и добавьте еще 2 ст. л. сахара.

Снова перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. После этого всыпьте муку и перемешайте творожную массу для блюда.

Сформируйте из массы сырники высотой 2 см, а диаметром - 4 см. Для одного изделия понадобится 80-90 г творожной массы. Для того, чтобы сырники лучше держали форму, их можно дополнительно обвалять в муке.

Разогрейте сковороду с маслом, а также включите духовку для разогрева до 180 градусов. Сперва обжарьте сырники на сковороде - с каждой стороны около 2 минут.

Как готовить сырники с яблоками (скриншот / YouTube-канал Евгена Клопотенко)

После этого переложите сырники на застеленный пергаментом противень и выпекайте сырные изделия в течение 10 минут.

Тем временем нарежьте оставшееся яблоко на ломтики и обжарьте в чистой сковороде в масле, смешанном с 2 ст. л. сахара.

Как карамелизировать яблоки (скриншот / YouTube-канал Евгена Клопотенко)

Подавайте готовые сырники с карамелизированными яблоками и сметаной. Вместо сметаны также можно присыпать сырники сахарной пудрой.